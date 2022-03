PrimePrimeBook Circular: ufficiale il notebook "modulare" con Intel di 11a gen

Destinato a competere col rivale Framework Laptop, si appresta a esordire in commercio, sebbene al momento non sia chiaro quando né con che listino, il portatile “modulare” PrimePrimeBook Circular, ideato da Prime Computer che, nel caso specifico, ha promesso 3 anni di garanzia (con opzione per l’estensione di altri 2 anni), e la possibilità di scegliere, come sistema operativo Windows 10 (Home o Pro), in alternativa a Linux (Ubuntu).

Secondo il sito del produttore, il PrimePrimeBook Circular ha un telaio in alluminio anodizzato, con touchpad in vetro, da 1.7 kg di peso, sui quali impatta senz’altro la batteria, corposamente dimensionata a 77 Wh, rabboccabile mediante un caricatore Type-C da 65 watt. Spalancato, sotto una cornice superiore inclusiva di una webcam HD con infrarossi per l’autenticazione, è collocato un display LCD IPS da 13.9 pollici, risoluto a 3000 x 2000 pixel, con una copertura al 100% dello spazio colore sRGB, 400 nits massimali di luminosità.

La modularità del notebook, finalizzata ad allungarne il ciclo di vita permettendo che sia aggiornabile e facilmente aggiustabile anche dopo l’acquisto (aspetti non scontati in un’epoca in cui, come spiega iFix, l’assottigliamento degli chassis li ha resi molto difficili da upgradare), prevede che l’utente possa facilmente sostituire lo storage, grazie a uno slot M.2 di facile accesso, ma non solo. Nello specifico, il laptop PrimeBook Circular adotta un approccio che ricorda molto il NUC P14E Laptop di Intel con i suoi avvicendabili NUC Laptop Element.

Ciò tradisce il fatto che, per sostituire il Wi-Fi, la GPU, la RAM e il processore (Intel di 11a gen), occorrerà cambiarli assieme, essendo raggruppati in uno stesso modulo: nel caso specifico, ad oggi risultano previsti, in attesa eventualmente di quelli con processori Alder Lake, tre moduli, tra qui quello con Intel Celeron 6305, iGPU Intel UHD, 4 GB di RAM (LPDDR4x) e modem Intel AX201 per il wireless, quello con lo stesso modem ma 8 G di RAM in appoggio all’i5-1135G7 con iGPU Intel Iris Xe, e quello con ancora il modem AX201 e la scheda grafica integrata Intel Iris Xe, ma con il processore i7-1165G7 e ben 16 GB di RAM. A questi, sembra che si unirà anche un modulo capitanato dallo stesso processore i7-1185G7 apprezzato nel modulo rivale NUC P14E Laptop Element CMCN1CC di Intel.

Le porte, nel notebook modulare PrimeBook Circular non mancano e, oltre a Mini DisplayPort 1.4a, jack da 3.5 mm, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Mini DisplayPort 1.4a, Thunderbolt 4 e HDMI 2.0b, comprendono financo una RJ45 per il Gigabit Ethernet, in appoggio alla rete cablata.