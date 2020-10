PowerShot Zoom: in arrivo la pocket camera monoculare di Canon

Canon, colosso nipponico della fotografia, dopo averne mostrato il prototipo alla fiera CP+ organizzata a Yokoama nel 2019, ed averne saggiato l’interesse degli utenti mediante una riuscitissima (240 mila euro racimolati quando mancavano ancora 20 giorni alla fine) campagna di crowdfunding (cui aderirono oltre 1.000 utenti), ha finalmente ufficializzato la versione definitiva, pronta per l’esordio sul mercato, dell’originale videocamera PowerShot ZOOM.

Simile a una sorta di cannocchiale, visto anche il mirino elettronico EVF, PowerShot ZOOM è una videocamera maneggevole (33.4 x 50.8 x 103.2 mm) e leggera (145 grammi), con 5 pulsanti (menu, on-off, registrazione, foto, zoom) per il controllo, facili da raggiungere anche mentre si inquadra il soggetto attenzionato.

Di base, PowerShot Zoom realizza foto a 12.1 megapixel, anche luminose (potendo spaziare l’ISO da 100 a 3.200), e video in FullHD a 24 fps, stabilizzati otticamente, con uno zoom a 3 fasi (100 mm f/5.6, 400 mm f/6.3, 800mm via zoom digitale) che rende il dispositivo ideale per le attività all’aperto, come nel caso della ripresa di eventi sportivi (anche allo stadio), o del birdwatching, per “catturare” suggestivi esemplari della fauna immersi nel loro sottobosco.

Tutto ciò che viene realizzato dal Powershot Zoom è memorizzato in una schedina microSD o, in alternativa, via Bluetooth e Wi-Fi, geolocalizzato ed esportato sullo smartphone: mediante le medesime connettività senza fili, e grazie all‘app mobile Canon Camera Connect (presente per Android e iOS), è inoltre possibile scattare da remoto, in modalità “Live View”, mentre altre persone, vicine al fotografo, connettendosi alla PowerShot Zoom, possono vedere ciò che quest’ultimo sta inquadrando.

Caricabile via microUSB Type-C in meno di 120 minuti, la pocket camera Powershot Zoom di Canon sarà disponibile all’acquisto dal prossimo Novembre, quando sarà prezzata a 339 euro, una cifra molto vicina a quella a suo tempo destinata agli early adopters del relativo crowdfunding.