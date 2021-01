Polk React: ufficiale la nuova soundbar di Polk Audio con Alexa

Polk Audio, realtà americana nota per l’intrattenimento audio in ambito domestico e automotive, ha annunciato la commercializzazione della sua ultima soundbar prodotta negli stabilimenti di Baltimora, da oggi in distribuzione col nome di Polk React.

Molto compatta, con dimensioni (5.7 x 86.4 x 12.1 cm) che le consentono di riposare su una parete piatta, ancorata a un muro, o sotto gran parte delle TV flat di oggi (connessa via porta HDMI ARC), la soundbar Polk React integra due tweeter da 25 mm, altrettanti driver da 96 x 69 mm (midrange), con i bassi affidati a un paio di radiatori passivi (110 x 100 mm). Nel caso si volessero esaltare maggiormente le basse frequenze, è possibile collegare il subwoofer senza fili React Sub (199 dollari), con la distribuzione dei bassi automaticamente gestita mediante Bass Adjust EQ.

Diversamente, se si volesse portare l’effetto surround oltre la virtualità dei nativi Dolby Digital e DTS 5.1, considerando anche la mancanza del supporto allo standard Dolby Atmos, sarà d’uopo far ricorso ai nuovi altoparlanti posteriori wireless SR2 (199 dollari).

Di base, la soundbar Polk React, controllabile tramite telecomando o pulsanti fisici sul tettuccio, grazie a 4 microfoni a lungo raggio supporta senza problemi (anche nel mentre ci si muove per casa) i comandi vocali di Alexa, che può essere usata anche per regolare il livello dei bassi, il volume, o settare una dei preset (film, musica, modalità notturna che aumenta la voce e riduce i bassi, per non disturbare i vicini o le altre persone in casa nelle ore serali).

Ad Alexa, naturalmente è possibile chiedere notizie, appuntamenti, condizioni meteo, di effettuare chiamate vocali ai contatti in rubrica, di fare da interfono interfacciandosi con altri speaker ad essa compatibili disposti in altre stanze (ai quali può essere anche demandato il compito di riprodurre la stessa musica della Polk React, grazie alla feature Alexa Multi-room Music). Sempre tra le feature che il supporto ad Alexa porta alla smartbar Polk React, da oggi in vendita a 249 dollari, figura infine la possibilità di controllare la domotica casalinga, smart e non (via Fire TV blaster a infrarossi).