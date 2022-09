Polaroid entra nella musica, con 4 speaker e una propria radio

Ascolta questo articolo

Nota per le sue fotocamere a sviluppo istantaneo il brand olandese Polaroid B.V (ex The Impossible Project), ha annunciato tramite il suo giovanissimo CEO Oskar Smolokowski il suo ingresso nel settore dei prodotti audio tramite la messa in commercio di ben 4 colorati speaker portable Polaroid Music, i P1, P2, P3, e P4.

I nuovi speaker Polaroid Music P mutuano tutti dalle fotocamere analogiche del brand la presenza di un iconico tastino rosso e, con la sola eccezione del modello P1, sono accomunati da un altro particolare, ovvero dalla presenza di un quadrante analogico: quest’ultimo, in particolare, consente all’utente di cambiare le stazioni radio, per ora 5, tirate su con la collaborazione di un pool di selezionati artisti, editor e DJ, all’interno della (gratuita) piattaforma Polaroid Radio, accessibile (senza pubblicità, con brani emergenti e iconici), anche in Italia, sia tramite il web (portandosi all’indirizzo radio.polaroid.com) che passando per la companion app Polaroid Music.

Il primo modello, ovvero il Polaroid Music P1, ha le dimensioni di una mela (a detta dell’azienda), confermandosi portable anche per l’anello di ancoraggio: ciò nonostante, non si fa mancare una potenza di 10 watt, con la possibilità di esplicarsi in un sound stereofonico, accoppiandone due assieme. La batteria, caricabile via Type-C, in 2 ore, assicura un’autonomia di massimo 10 ore mentre, in tema di collegamenti, mette in campo tanto il Bluetooth 5.3 quanto l’ingresso da 3.5 mm per cuffie e auricolari.

Il Polaroid Music P2 ricorda in piccolo una radiolina con due altoparlanti: essendo dimensionato quanto “due banane“, questo speaker può essere indossato a spalla o al polso, offrendo una potenza di 20 watt, e anche in questo caso la facoltà di operare in stereo con un altro esemplare. Come accennato, è il primo di questa serie di speaker col quadrante analogico ma, per il resto, conferma il BT (qui però 5.0) e l’ingresso da 3.5 mm. La batteria, caricabile in 4 ore via Type-C, assicura un’autonomia financo di 15 ore.

Il Polaroid Music P3, delle dimensioni di “un ananas“, ricorda molto il P2, a parte la maniglia in metallo lucido e una griglia d’emissione circolare sotto il quadrante analogico e l’oblò digitale che reca il numero della stazione radio in corso di riproduzione: per il resto, c’è sempre il jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0 e l’accoppiamento per il sound stereo. L’autonomia arriva sempre a 15 ore, ma la ricarica varia a seconda del caricatore: con quello tradizionale occorrono 6 ore per caricarne la batteria mentre, la metà, 3 ore, ne servono ricorrendo invece a un caricatore compatibile col Power Delivery. La potenza, inoltre, sale a 20W.

Col Polaroid Music P4, grande quando un “piccolo cocomero“, la cui forma particolarmente ellissoidale ne agevola il posizionamento anche di in verticale o di lato (comprando a parte il supporto ad hoc), cambia un po’ il design rispetto ai precedenti due, da cui però mutua l’app Polaroid Music, il Bluetooth 5.0, l’accoppiamento stereo per il surround, il jack da 3.5 mm, e il quadrante analogico. La potenza qui sale sino a vette di 60W, mentre l’autonomia resta da 15 ore massimali, dopo la ricarica, in 7 ore mediante un caricatore normale, o in 3.5 ore passando per uno col P.D.

In attesa dell’esordio il 1° Novembre anche presso vari rivenditori autorizzati, la vendita degli speaker Polaroid Music P sarà esclusiva dello store ufficiale nital.it/polaroid, e della Rinascente (sito web e negozio fisico di Milano) dal 4 al 31 Ottobre: per i prezzi, si parla di 59,99 euro per il P1, di 129,99 euro per il P2, di 189,99 euro per il P3, e di 289 euro per il P4. Tutti i modelli, a eccezione dell’ultimo (solo in nero e giallo), saranno calibrati in 4 colori, tra cui il blu, il giallo, il nero e rosso.