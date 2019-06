Polar Ignite: sportwatch nordico con attenzione a salute, stress, e qualità del sonno

Polar Electro Oy, meglio nota come Polar, brand finlandese specializzato nell’elettronica per il fitness, ha presentato il suo nuovo smartwatch per lo sport, il Polar Ignite, dall’aspetto alquanto classico e minimale, adatto in ogni circostanza, stanti le sue capacità di avvertire su notifiche, eventi dal calendario, chiamate perse o ricevute (da smartphone, via Bluetooth LE), ma piuttosto indicato anche a chi inizia ad approcciare seriamente lo sport e gli allenamenti.

Predisposto nelle colorazioni antitetiche nero, bianco, o giallo, il Polar Inite ha una cassa (43 x 43 x 8.5 mm, per 21 grammi senza cinturino) in polimeri consolidata tramite fibre di vetro, ed adotta una protezione Asashi DragonTrail per il frontale, ove campeggia il display circolare IPS TFT con 240 x 204 pixel di risoluzione, munito di un sensore di luce ambientale onde consentire una leggibilità ideale dei contenuti anche all’aperto.

L’autonomia del Polar Ignite, affidata alla batteria da 165 mAh con carica via cavo microUSB, arriva anche a 5 giorni di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca (grazie all’apposito sensore da polso) tenendo il GPS (coadiuvato dalle reti Glonass per una maggior precisione) disattivato mentre, avvalendosi anche di quest’ultimo, si scende a 17 ore con una singola ricarica.

Degno esemplare della categoria sportwatch, l’Ignite di Polar attenziona a dovere le attività sportive, con focus su quelle all’aperto, tra cui corse, ciclismo, camminate, senza disegnare quelle in vasca, come il nuoto (andatura, ampiezza delle bracciate, stile, etc), essendo impermeabile fino a 30 metri di profondità. I dati, resi precisi dal summenzionato GPS integrato, convergono nel Polar Flow, hub in forma di app e sito web, ove possono essere analizzati con calma nell’ambito di apposite statistiche.

A distinguere maggiormente il Polar Ignite da altri prodotti similari, concorrono le funzionalità, dando un certo peso alla fase del sonno. “Sleep Plus Stages” analizza il riposo notturno, notte dopo notte, fase dopo fase, esprimendo i dati in forma visiva (grafico) e di un particolare indice: quest’ultimo, mixato con i dati sul recupero giornaliero, permette di ottenere indicazioni sia per rendere più rigenerante il sonno (” Nightly Recharge”) che per incrementare le prestazioni negli allenamenti, attinti da un ampio database ma calibrati sull’effettivo stato di forma e sulla situazione di recupero riscontrate (“FitSpark”). Nello specifico, attraverso la feature “Serene”, è possibile essere guidati in esercizi di respirazione profonda che migliorano la situazione, riducendo il livello di stress come conseguenza di un maggior rilassamento psico-fisico.

Polar Inite può essere già acquistato in Italia, essendo disponibile sia su Amazon che nello store ufficiale del marchio, con un prezzo ufficiale di di poco sotto la soglia psicologica dei 200 euro netti, ovvero di 199.90 euro.