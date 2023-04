Pocketbook InkPad 4: ufficiale l’e-book reader con 3 settimane di autonomia e speaker integrato

La voglia di lettura viene sempre più soddisfatta dai moderni display di prodotti tecnologici, come nel caso dei sempre più numerosi e-book reader, tra i quali da qualche giorno è d’uopo annoverare anche il modello InkPad 4 della società ucraino-elvetica Pocketbook.

Abbastanza maneggevole, nonostante un peso di 265 grammi, Pocketbook InkPad 4 ha un design leggermente variato rispetto al passato InkPad 3, a paragone de quale vanta anche un display con un rapporto di contrasto migliorato del 15% e una velocità cresciuta del 20%. Nello specifico, il display, a filo con la cornice, protetto da un vetro, è un pannello E-Ink Carta 1200, da 7,8 pollici con risoluzione 1404 x 1872 pixel e una densità di 300 DPI (dot per inch, punti per pollice). Non manca la illuminazione frontale per leggere la sera e nelle condizioni di scarsa luminosità.

Trattandosi di un touchscreen, sono supportati gli scorrimenti e le gesture, con l’utente che potrà cambiare pagina anche avvalendosi dei sottilissimi pulsanti posti nel mento, in basso.

All’interno dello chassis, classificato impermeabile secondo lo standard IPX8, sono presenti un accelerometro (G-Sensor, per la rotazione dello schermo) e, quanto a memorie, 1 GB di RAM e 32 GB di storage per archiviare i propri file, documenti ebook, ma anche audiolibri. Pocketbook InkPad 4, infatti, ha un’uscita audio che, seppur mono, è comunque rappresentata da un utile altoparlante. Grazie al Bluetooth 4.0, presente lato connettività assieme al Wi-Fi, è comunque possibile collegarvi un paio di cuffie, auricolari, o una neckband senza fili, per una maggior libertà nell’ascolto.

L’ebook reader di Pocketbook integra una batteria da 2.000 mAh, ricaricabile mediante USB Type-C che, a carica completa, offre sino a 3 settimane di autonomia, anche grazie al sistema operativo, molto efficiente e poco avido di risorse, Linux 3.10 (purtroppo datato 2015). Secondo quanto emerso, Pocketbook InkPad 4 arriverà in commercio su Amazon e Newegg verso fine Aprile, prezzato a 289 dollari (262 euro) ma, nel frattempo, allo stesso prezzo il device è già stato listato su GoodReader.com, pronto per l’acquisto.