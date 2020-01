Pocketalk S: ecco il nuovo interprete AI based per abbattere le barriere linguistiche

A distanza di due modelli dal predecessore, dopo la proficua (premio come miglior dispositivo per la traduzione) comparsata Al CES 2020 di Las Vegas, arriva in commercio il nuovo traduttore Pocketalk S della nipponica SourceNext, leader nell’abbattere a suon di tecnologie le barriere linguistiche.

Concepito per il business man che necessita di una traduzione rapida e affidabile, ma anche di chi per puro piacere intenda scoprire nuove mete senza farsi frenare dalla lingua del posto (visto che, per esempio, può essere utile per tradurre quanto presente su un menù restituendo vocalmente ordinativi con un linguaggio corretto), Pocketalk S ha le dimensioni di una carta di credito (ben diverso dal look a saponetta del primo modello) e ferma la bilancia alla soglia dei 75 grammi.

Grazie al display ora più grande permette di visualizzare la traduzione di 55 lingue scritte, o di 74 idiomi (slang e dialetti compresi) parlati in 130 paesi: diversamente, l’output della traduzione può avvenire in modalità sonora, tramite i due potenti altoparlanti, o ricorrendo al Bluetooth, magari per agganciare un paio di auricolari senza fili. L’acquisizione della fonte da tradurre, invece, avviene passando per il microfono altamente sensibile, beneficiato dalla tecnologia di cancellazione del rumore, o facendo ricorso alla fotocamera da 8 megapixel, capace di riconoscere all’istante la lingua inquadrata, grazie all’intelligenza artificiale in grado di operare anche nell’eventualità che sia presente un mix di lingue scritte.

Per funzionare in modo completo, Pocketalk S, per altro in grado di convertire anche le misure (lunghezza/larghezza), le temperature, e le valute in tempo reale, si avvale della connettività: nello specifico, può funzionare grazie alla eSIM con 2 anni di traffico dati incluso, inerendo una propria microSIM nell’alloggiamento previsto, o sfruttando il Wi-Fi tethering, col proprio smartphone a fare da hotspot.

In termini distributivi, sarà possibile accaparrarsi (nelle colorazioni bianco/nero/oro/rosso) il nuovo Pocketalk S anche in Italia, dalla metà di Febbraio, al prezzo di 299 euro, rivolgendosi al sito ufficiale del brand, su Amazon.it, nei negozi Trony, nei punti Unieuro dei principali aeroporti, o negli Smartech La Rinascente di Roma e Milano.