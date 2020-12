Pimax e Nreal portano sul mercato i loro attesi visori per le realtà simulate

Dopo essere comparsi per la prima volta alla scorsa edizione del CES 2020, arrivano concretamente in commercio alcuni nuovi visori per la realtà simulata, tra cui (per la VR) il Pimax 5K Super di Pimax e (per l’AR e la Mixed reality) l’Nreal Light di Nreal.

Dalla cinese Pimax, che al CES 2020 aveva stupito col primo visore 8K per la realtà virtuale, il Vision 8K X, giunge in commercio la versione definitiva del visore Pimax 5K Super (migliorato rispetto al Plus): nella confezione d’acquisto, disponibile a 699 euro in versione base, o a 1.202 euro per il kit che comprende anche un Index Controller e un paio di base station SteamVR 2.0, il protagonista indiscusso è il nuovo headset che, munito di due LCD da 2560 x 1440 pixel cadauno, schiera davanti al viso dell’utente un campo visuale di 200°, con immagini che, di base, possono viaggiare a 160 Hz di refresh rate, o a 180 Hz in una modalità ancora sperimentale, senza dimenticare la possibilità di settaggi a 64/72/90/120 Hz.

Comodo nelle lunghe calzate, grazie al kit comfort inclusivo di una maschera in schiuma per il viso, di un tutore per il naso, di un alloggiamento rinforzato, ma anche grazie al MAS, lo strap audio modulare che alleggerisce la pressione sul capo distribuendo meglio il peso del dispositivo, il Pimax 5K Super, tramite il software di Valve “Steam VR 1.0 e 2.0”, usa il tracciamento “Lighthouse”, insuperabile negli ambienti da 10 x10 mt e, ora, anche il programma Pimax VR Experience che riduce di molto i tempi della prima configurazione, applicando automaticamente i settaggi VR necessitanti al visore in questione.

Dopo essere stati mostrati a Las Vegas, anche gli occhiali per la realtà mista e aumentata Nreal Light, della cinese Nreal, si accingono a sbarcare, col nuovo anno, in Europa, principiando da Spagna e Germania, grazie a Vodafone: l’apparato in questione, abilitato a tracciare il movimento a 6 gradi di libertà, attrezzato per il riconoscimento dell’ambiente circostante, assicurerà un’esperienza visiva degna del miglior cinema IMAX e, per funzionare, necessiterà delle capacità elaborative di uno smartphone Android (collegato via Type-C) mentre, sul piano della connessione, scenderà in campo l’operatore britannico con la bassa latenza assicurata dalla propria rete Gigabit 5G. Tra gli impieghi potenziali del nuovo visore, del quale non è ancora noto il prezzo, si registra la navigazione web, le interazioni social, la visione di video e immagini, e il multi-tasking professionale (con vari programmi, es. Office, già compatibili, ed altri che se ne aggiungeranno grazie all’appena messo a disposizione Developer Kit).