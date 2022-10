Philips presenta la linea di prodotti da gaming Evnia

Ascolta questo articolo

Philips, noto brand dell’elettronica, nelle scorse ore ha annunciato il varo della linea di prodotti Evnia che, traendo ispirazione dal termine greco in questione (pensiero intelligente, mente sana), intende consentire ai gamers di “esprimere sé stessi nella maniera più genuina possibile durante le sessioni di gioco, riconnettendosi l’obiettivo originale del gaming“. I prodotti in questione saranno strutturati, numericamente, secondo 3 livelli: i dispositivi 3000 saranno di fascia base, mentre i 5000 saranno di fascia media e i 7000 di fascia high-end.

Uno dei primi prodotti presentati è stato il monitor curvo da gaming Philips Evnia 34M2C7600MV, in arrivo in Italia a Dicembre al prezzo di 2.069 euro. Montabile anche a parete via attacco VESA 100 x 100, quest’ultimo adotta un pannello LED VA da 34 pollici certificato VESA DisplayHDR 1400, risoluto in QuadHD (3440 x 1440 pixel), molto reattivo, con 165 Hz di refresh rate, una latenza molto bassa (Low Input Lag mode). 2-5 GtG di tempo di risposta, e il supporto all’Adaptive Sync, redatto secondo un aspect ratio a 21:9, con angoli visuali pari a 178/178°, ottima copertura del colore (Adobe RGB 92,9%, sRGB 140%, NTSC 119,7%, DCI-P3 97%). In tema di alta gamma dinamica, il costruttore di Amsterdam ha equipaggiato il prodotto con varie modalità di uso dell’HDR, con l’utente che potrà switchare tra HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm e HDR Basic.

Sempre come preset, vi sono quelli per i giochi Racing, FPS, RTS, mentre la SmartFrame mode permette di evidenziare una particolare area dello schermo. Per il comfort visivo entrano in gioco le modalità LowBlue e Flicker-Free.

La retroilluminazione a miniLED assicura quelle 1.152 zone di controllo che permettono di ottenere un miglior contrasto, con bianchi vividi e neri profondi. Dietro, illuminazione a LED Ambiglow proietta intorno i colori in quel momento dominanti sullo schermo. Dotato di una porta Type-C per caricare (90 watt) i dispositivi connessi, grazie al KVM il monitor curvo da gaming Philips Evnia 34M2C7600MV permette di usare la stessa combo di tastiera e mouse per gestire due sorgenti differenti, col multi-view che si occupa di consentire la visualizzazione affiancata in una stessa schermata di due sorgenti. Sul versante audio, sono integrati due speaker da 5W ottimizzati per il DTS Sound.

In seguito Philips commercializzerà, sempre a Dicembre, il monitor Philips Evnia 34M2C8600, un display curvo OLED da 34 pollici (1.859 euro) e, nel 2023, al massimo entro Giugno, l’OLED curvo da 42” Philips Evnia 42M2N8900 (1.959 euro) e il Philips Evnia 27M2C5500W, un monitor VA curvo da 27” (579 euro). In tema di accessori, per ora in assenza di dettagli tecnici in merito (che il brand olandese si premurerà comunque di fornire più avanti), nella linea di prodotti Evnia arriveranno anche le cuffie TAG5208 e TAG7208, i mouse SPK9508 e SPK9708, le tastiere SPK8508 e SPK8708I e il mousepad SPL7508.