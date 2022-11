Pentax KF: Ricoh presenta la fotocamera reflex DSLR in formato APS-C

Ascolta questo articolo

Anche la nipponica Ricoh, come alcune sue rivali (es. Fujifilm), ha annunciato una fotocamera, in tempo per gli acquisti natalizi: si tratta della Pentax KF, una reflex compatta (125,5 x 93 x 74 mm per 625 grammi) adatta a chi non voglia ancora passare al preponderante mondo delle mirrorless.

Secondo l’azienda, la Pentax KF è adatta all’uso in outdoor grazie a vari accorgimenti: lo chassis, in virtù del centinaio di guarnizioni di cui è provvisto, consente al dispositivo di funzionare sino a meno 10°: i pulsanti sul retro sono stati sagomati per agevolarne il ricorso anche nel caso si indossino i guanti. Lo schermo LCD, con 1,037 milioni di punti e una diagonale di 3 pollici, è snodabile e consente di regolare la luminosità per adattarla a quella della luce ambientale, offrendo anche una funzione di visualizzazione a luce rossa in supporto all’occhio del fotografato impegnato nell’astrofotografia e quindi abituatosi al buio, e un rivestimento resinoso che, nelle riprese all’aperto, aiuta riducendo la dispersione della luce e il riflesso.

Di base, la Pentax KF è un modello DSLR, ovvero una reflex a obiettivo singolo, con attacco/baionetta per lenti di tipo KA, KAF, KAF2, KAF3, e KAF4: il sensore CMOS da 24,24 megapixel è in formato APS-C, ha un meccanismo di rimozione della polvere, e assicura un’escursione dell’ISO da 100 a 102400. La stabilizzazione integrata nel corpo macchina assicura una compensazione sino a 4.5 stop e di eliminare il micromosso in modo efficace, magari quando si usa un teleobiettivo o si esegue una lenta panoramica.

Dotato di Hybrid AF per la messa a fuoco, la fotocamera Pentax KF mette a disposizione un mirino con il 100% del campo visivo, a pentaprisma e viene incontro agli appassionati meno esperti con 14 modalità personalizzate di cattura delle immagini, tra cui Katen, Reversal Film, Satobi (foto coloristicamente simili a quelle degli anni 60 e 70), Miyabi, Cross processing (offre un tono insolito e fantastico a quanto catturato), Bleach Bypass (imita le scene cinematografiche), e Kyushu. Chi ama più le riprese, invece, troverà agio nel supporto a varie modalità intervallate. tra cui Filmato Star Stream (registrazione in 4K di tracce luminose o delle stelle) e Filmato intervallato a risoluzione 4K (cattura a intervalli regolari di immagini unite in una clip 4K).

Avvalendosi del Wi-Fi e dell’applicazione mobile Image Sync, diventa possibile regolare varie impostazioni della fotocamera, scattare foto, usare la funzione Live View, scaricare sul telefono o tablet quanto realizzato, magari per condividerlo sui social. Prezzata a circa 949 euro, la Pentax KF è disponibile all’acquisto nel colore nero o, per le edizioni limitate (700 pezzi), nelle combinazioni nera e bianca o nera e blu.