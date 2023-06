Party Rocker One: ufficiale il nuovo part speaker di Hisense

Hisense, secondo al mondo per spedizioni TV nel 2022, nell’ampliare il suo assortimento di prodotti disponibili in Italia, ha annunciato il Party Rocker One, un altoparlante che integra in un sol corpo svariate funzioni ideali per le feste.

Party Rocker One non è propriamente un peso piuma, a fronte di uno chassis che misura 26 x 30 x 55 cm per 11,92 kg. La parte superiore, impermeabile IPX4 contro gli schizzi d’acqua per un sicuro uso pure a bordo piscina, annovera diversi pulsanti per il controllo e uno schermo LED, oltre che una base sulla quale poter caricare tutti i device mobili che si desidera, auricolari compresi. Come potenza sonora, il Party Rocker One di Hisense annovera un valore di 300 watt.

Questa potenza è erogata mediante un sistema a doppio woofer in cui una coppia di woofer da 5,25” è affiancata da una coppia di woofer più piccoli, da 2,25”: ideale per un sottofondo tranquillo e per creare atmosfera, questo prodotto è anche indicato per animare le feste. In tal senso permette di accoppiarne diversi per ottenere un suono più potente e stereo: c’è l’effetto fader per la voce, il jack per la chitarra, varie modalità tra cui quella karaoke, la radio FM ma non solo.

C’è un sistema integrato di illuminazione, con 5 effetti di luce che possono sincronizzarsi con la musica: volendo, è possibile sfruttare gli effetti luce anche connessi alla TV, in qualcosa che ricorda vagamente l’illuminazione Ambilight di Philips. Le fonti del suono derivano dalla radio FM che è supportata internamente, ma anche dal fatto che, tramite la connessione Bluetooth 5.0, è possibile collegare questo prodotto con PC, tablet, e smartphone.

Autonomo per 15 ore, il Party Rocker One è in vendita al prezzo di 279 euro ma, su Amazon, è già possibile trovarlo promozionato a meno, ovvero alla cifra di 239 euro, con uno sconto di ben il 14% sul prezzo originale d’esordio.