Parrot presenta il drone professionale da ripresa Anafi AI

Il brand americano Parrot, leader nella realizzazione di droni a uso professionale, ha ufficializzato il nuovo drone da ripresa Parrot Anafi AI, in arrivo sul mercato, a un prezzo non ancora definito, verso la seconda metà dell’anno, pronto per competere – come sempre – con i modelli della cinese DJI, risultando quasi sicuramente più economico del top gamma professionale Sony Airpeak S1 (circa 9.000 dollari).

Parrot Anafi AI è un compatto (304 x 130 x 118, per 898 grammi) drone fotografico a 4 pale con una forma a mantide religiosa a causa del suo doppio gimbal, con stabilizzazione meccanica e elettronica (ciascuna con 3 assi), che prevede ai lati due telecamere rotanti (di 311°) per scansare ogni tipo di ostacolo. Nel mezzo, con facoltà di puntare verso il davanti o verso il dorso, ruotando in alto di + 90° e in basso di – 90°, opera un sensore fotografico da 48 megapixel, con matrice Quad Bayer, lenti da 24 mm, obiettivo da mezzo pollice, grandangolo a 73°, e apertura focale a f/2.0.

Quest’ultimo opera zoom digitali 6x, supporta l’HDR nelle foto, ed il profilo P-log sui video, che possono essere registrati in 4K@60p sotto il codec H.265 attivando l’DR10: Anafi Ai è anche in grado di operare la fotogrammetria autonoma, scattando un frame da 48 mpx ogni secondo, per ottenere con estrema precisione dimensioni, posizione e forma, di un oggetto, es. di un’antenna cellulare, sì da ridurre il tempo necessario in loco per l’ispezione.

Impermeabile IPX3, autonomo per 32 minuti, capace di volare a 16 m/s (resistendo a folate di vento pari a 13 m/s), il drone da ripresa Parrot Anafi AI può essere controllato mediante il telecomando SkyController 4 (su cui si può montare il tablet o lo smartphone), che comunica con esso via Wi-Fi.

Laddove, per distanza (oltre il cosiddetto orizzonte della visuale) o presenza di ostacoli (es. palazzi, alberi), ciò non fosse possibile, il sistema di connessione switcherà rapidamente (dai 15 ai 30 secondi, a seconda che il device sia ancora o meno nel range di copertura del Wi-Fi) al 4G (via SIM), utilizzato anche per trasmettere (in forma criptata secondo il WISeKey Secure Element, a 700 / 900 MHz di intervallo frequenza) il segnale video in FullHD@30fps.