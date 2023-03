Pantheone Audio annuncia l’elegantissimo speaker smart Obsidian

Pantheone Audio è una giovane azienda australiana che realizza prodotti per il sound che curano molto anche lo stile, come dimostrato dalla presentazione che fa di se stessa, secondo cui il suo focus realizzativo si sostanzia in “pezzi d’arte e decorazioni splendidamente progettati che fungono anche da sistemi audio all’avanguardia“. Nell’ambito del suo ancora acerbo bouquet di prodotti, tale azienda ha appena inserito il suo secondo speaker di fascia alta, col nome di Obsidian.

Pantheone Audio Obsidian non ha la classica forma tubolare dei rivali ma ricorda una lacrima, o un cristallo di ossidiana (da qui il nome), risultando bello a vedersi anche negli ambienti più eleganti. All’interno, la qualità sonora è affidata alla presenza di due tweeter a cupola in seta e a quella di un woofer a elevata escursione. Volendo, è possibile guadagnare in immersività, collegandolo ad altri speaker, anche dello stesso modello, posti in varie stanze, in modo da farsi accompagnare dalla propria musica preferita ovunque si vada.

Il collegamento con le sorgenti può avvenire in vari modi. Innanzitutto c’è la via cablata, affidata appunto a un cavo removibile ma, volendo, è possibile ricorrere anche al Bluetooth e al protocollo AirPlay 2 di Apple. Una volta collegato è possibile mandare in stream l’audio da diverse note piattaforme online, come TuneIn Radio, iHeart Radio, Spotify, Pandora, Tidal, Apple Music, o Amazon Music. Anche il controllo può avvenire in vari modi.

Ad esempio, è possibile ricorrere fisicamente al facilmente utilizzabile pannello anteriore posto a portata di mano sullo speaker, ma non solo. Obsidian supporta Alexa e quindi è possibile usare il concierge virtuale di Amazon per gestire la propria domotica e questo sistema audio. C’è anche una companion app, per Android e iOS, che permette di saltare le tracce, di regolare il volume, di avviare alcune delle modalità previste (come la multi-room o quella “sleep”), senza contare che ci si può affidare all’app di accompagnamento anche per aggiornare il firmware del prodotto (via update OverTheAir, OTA).

L’autonomia, a carica completa in 2 ore, è di 15 ore ma, grazie alla carica rapida, in mezzora, 30 minuti, si è già recuperato il 50% di energia. Attualmente è possibile comprare lo speaker Obsidian presso lo store ufficiale di Pantheone Audio, nei colori bianco e nero, al prezzo di 1.399 dollari (circa 1.290 euro).