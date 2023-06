Panasonic presenta la sua gamma TV per il 2023: OLED, mini LED e Google TV

Panasonic ha svelato la sua nuova line up di TV per il 2023, che include modelli OLED e LED con diverse caratteristiche e dimensioni. La gamma si compone di cinque serie: MZ2000, MZ1500, MZ800, MX950 e MX940.

Vediamo quali sono le principali novità e le disponibilità in Italia. La serie MZ2000 è il top di gamma OLED di Panasonic, con pannelli da 55, 65 e 77 pollici dotati di una tecnologia Micro Lens Array che aumenta l’efficienza luminosa e un sistema di raffreddamento che permette di raggiungere livelli di luminosità elevati. Il TV è pensato anche per i gamer, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium, G-Sync e ALLM. L’audio è affidato a una soundbar integrata da 160 watt realizzata in collaborazione con Technics. Il sistema operativo è My Home Screen 8.0 con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. La serie MZ2000 sarà disponibile in Italia da maggio 2023 a partire da 2.999 euro.

La serie MZ1500 offre pannelli OLED da 48, 55 e 65 pollici con il processore HCX Pro AI che ottimizza le immagini in tempo reale. Anche qui troviamo le stesse caratteristiche per il gaming della serie MZ2000, oltre a una soundbar e un subwoofer integrati con la tecnologia Dynamic Theatre Surround Pro (solo sui modelli da 55 e 65 pollici). Il sistema operativo è lo stesso della serie precedente. La serie MZ1500 sarà disponibile in Italia da aprile 2023 a partire da 1.799 euro.

La serie MZ800 propone pannelli OLED da 43, 55 e 65 pollici con il 4K Color Engine Pro che garantisce una riproduzione naturale dei colori. Il TV supporta la modalità Filmmaker per vedere i film come li ha pensati il regista e la Dynamic Surround Pro per l’audio. C’è anche un subwoofer integrato. Il sistema operativo è Google TV, che offre accesso a migliaia di app e servizi di streaming. La serie MZ800 sarà disponibile in Italia da marzo 2023 a partire da 1.499 euro.

La serie MX950 è la prima di Panasonic a utilizzare la tecnologia mini LED, abbinata a un pannello Quantum Dot, per offrire una maggiore uniformità e contrasto delle immagini. I TV sono disponibili nei formati da 55 e 65 pollici e supportano i formati HDR Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. Per il gaming ci sono le stesse funzioni della serie MZ2000 e MZ1500, mentre per l’audio ci sono un subwoofer integrato e la Dynamic Theatre Surround Pro con Dolby Atmos. Il sistema operativo è My Home Screen 8.0 con Amazon Alexa e Google Assistant. La serie MX950 sarà disponibile in Italia da giugno 2023 a partire da 1.999 euro.

La serie MX940 offre pannelli LED Full Array Local Dimming da 43 pollici con il processore HCX Pro AI e la modalità Filmmaker. Anche qui troviamo il supporto ai formati HDR Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, le funzioni per il gaming delle altre serie e l’audio Dynamic Theatre Surround Pro con Dolby Atmos e subwoofer integrato. Il sistema operativo è lo stesso della serie MX950. La serie MX940 sarà disponibile in Italia da luglio 2023 a partire da 999 euro.

Le serie MX800, MX710 E MX700. Panasonic propone il TV LED 4K Ultra HD MX800, che offre immagini e audio di qualità elevata e integra Fire OS, il sistema operativo di Amazon che si trova anche nelle Fire TV Stick. Il TV è disponibile in diverse dimensioni, da 43 a 85 pollici. I TV LED Ultra HD MX700 e MX710, invece, adottano Google TV come sistema operativo, che permette di accedere a numerose app e servizi di streaming. Anche questi TV sono disponibili in vari formati, da 43 a 65 pollici.

OLED MZ800 e LED MX710 e 700 saranno disponibili entro la fine del mese. OLED MZ2000 e MZ1500 saranno disponibili a partire da Settembre. LED MX950 e 940, MX800 saranno disponibili a partire da Ottobre.