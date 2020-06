Panasonic commercializza i suoi primi auricolari true wireless

Dopo una breve comparsata allo scorso CES 2020, arrivano in commercio, anche nel mercato italiano, i primi auricolari senza fili del brand nipponico Panasonic, rappresentati – al netto di alcune specifiche comuni – dal modello top gamma RZ-S500W e dal più accessibile RZ-S300W, dei quali sono state ufficializzate le schede tecniche complete.

Disponibili in leggeri (7 grammi ad auricolare) e impermeabili (IPX4) chassis in bianco e nero, gli auricolari Panasonic RZ-S500W, somiglianti agli EAH-AZ70W della controllata Technics, integrano driver da 8 mm con supporto alle frequenze da 20 Hz a 20 kHz: a migliorare la qualità sonora nell’ascolto concorrono due tecnologie di cancellazione del rumore, Feedforwars Noise Cancelling e Dual Hybrid con Feedback, con possibilità di ascolto dei suoi ambientali (Ambient Sound), mentre – nel corso delle telefonate – portano il loro contribuito i microfoni MEMS ottimizzati per la soppressione del fruscio del vento, con beamforming per captare al meglio la voce di chi parla.

Utilizzabili anche uno per volta, posto che ambedue le unità sono supportate dai comandi touch, gli auricolari tws premium di Panasonic si configurano (anche nella scelta dell’assistente vocale di riferimento, tra i già supportati Assistant e Siri, e l’imminente Alexa) dall’app Panasonic Audio Connect, e non accusano ritardi nella trasmissione sonora, grazie al fatto che la fonte audio, via Bluetooth 5.0, trasmette simultaneamente i dati sonori all’unità di destra ed a quella di sinistra.

L’autonomia degli auricolari true wireless RZ-S500W di Panasonic, attualmente prezzati in Germania a 179.99 euro, è stimata in 6.5 ore, con 70 minuti extra ricavabili dopo 15 minuti di ricarica rapida: alla bisogna, è possibile far ricorso alle 19.5 ore di funzionamento messe a disposizione dalla custodia (45 grammi) di ricarica.

Sempre impermeabili, ma più compatti (17 mm quanto a diametro) e leggeri (4 grammi ad unità), gli auricolari RZ-S300W assicurano telefonate nitide grazie ai microfoni MEMS per la soppressione di rumori analoghi al vento, con tecnologia beamforming, dispongono ancora di controlli touch e di supporto agli assistenti vocali: i driver, però, sono da 6 mm, e mancano le tecnologie di cancellazione del rumore. In compenso, e forse proprio per le minori esigenze energetiche del comparto hardware, l’autonomia, anche qui rimpolpabile di 70 min dopo un quarto d’ora di fast charge, sale a 7.5 ore, alle quali vanno aggiunte altre 22.5 ore, via custodia (45 grammi).

Disponibili con più colorazioni, essendo qui presente anche il verde, gli auricolari Panasonic RZ-S300W arrivano in commercio partendo dalla Germania, ove son prezzati a 119.99 euro.