Oukitel Z32: in promo lancio globale lo sportwatch con feature telefoniche

Di solito operativa nel ramo degli smartphone (come nel caso del recente WP6), da qualche tempo la cinese Oukitel è attiva anche nella ricerca e lo sviluppo di dispositivi wearable dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come nel caso del recentemente promozionato smartwatch Oukitel Z32, pienamente in grado di sostituire uno smartphone.

Oukitel Z32, con chassis ceramico (non impermeabile), si avvale di cinturini (marroni) da 22 mm facilmente sostituibili: il display, sopra il quale campeggia una fotocamera frontale da 2 megapixel per le videochiamate o il Face Unlock, è un LCD circolare (70%. di screen-to-body) da 1.6 pollici, a colori e con risoluzione da 400 x 400 pixel, sul quale si possono visualizzare i dati della frequenza cardiaca monitorata (via cardiofrequenzimetro), le previsioni meteo, i promemoria, navigare via browser, sfogliare una galleria di foto, attingere a funzionalità pre-installate come il conto alla rovescia, il calendario, i contatti, il cronografo, il trova telefono, etc. Di lato, sono presenti due pulsanti fisici separati, nel mezzo, da una fotocamera pari ad 8 megapixel.

L’interno mette ai timoni di comando, nell’Oukitel Z32, il processore MT6739 di MediaTek, supportato da 3 GB di RAM e, quanto a storage, da 32 GB per l’archiviazione dei file, della musica, delle foto scattate, e del sistema operativo, scelto nelle vesti di Android Nougat 7.1.1 (con supporto ad Assistant). Assieme al modem per il Wi-Fi ned il Bluetooth 4.0, ed al GPS (A-GPS), in tema di connettività il nuovo wearable dispone di uno slot per le SIM con 4G, potendo fungere, quindi, da vero e proprio telefono benché, ovviamente, sia supportata la ricezione delle notifiche dallo smartphone.

Adatto anche allo sport, potendo tracciare 9 attività sportive (corsa indoor, corsa all’aperto, camminata, basket, ciclismo, badminton, calcio. ping pong, salto con la corda), ma non il nuoto, l’Oukitel Z32 monta una batteria da 900 mAh, e si giova della ricarica mediante una basetta wireless, anch’essa munita di un accumulatore da 900 mAh che, quindi, ne raddoppia l’autonomia.

Attualmente, lo smartwatch Oukitel Z32 è in promo per il lancio globale, su Gearbest, al prezzo di 117.61 euro, con uno sconto del 32% sul prezzo pieno abituale, pari a 172.31 euro, e spedizioni praticamente gratuite (0.10 cent) verso l’Italia.