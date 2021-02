Optoma presenta i proiettori UHD35 e UHD38 con attenzione ai gamers

Con i cinema destinai a rimanere chiusi ancora a lungo, sono sempre più i marchi che presentano dispositivi a tutto tondo per l’intrattenimento domestico, come nel caso della taiwanese Optoma che, nel caso specifico, ha presentato due proiettori smart, gli Optoma HD35 e UHD38, in grado di soddisfare anche le esigenze dei gamers, con un occhio di riguardo al fattore spesa.

I proiettori HD35 e UHD38 di Optoma, sostanzialmente uguali a parte le differenze nella luminosità delle immagini (3.600 vs 4.000 lumen), sfruttano la tecnologia DLP a chip singolo, in grado di ottenere, tra 1.21 e 9.99 metri di distanza, immagini da 33 a 330 pollici, risolute in 4K grazie alla tecnologia XPR che aumenta il dettaglio delle immagini native in FullHD, derivando 4 pixel da ogni microspecchio. A migliorare la qualità dell’immagine concorrono anche la tecnologia Dynamic Black, che esaltando i neri ottiene un contrasto da 1000.000: 1, e la ruota colore a 8 settori (per ridurre l’effetto arcobaleno e ottenere colori più precisi).

In più, oltre al supporto verso lo standard HDR (nei formati HLG e HDR10), qualora si proietti su un muro colorato, e non su un telo ad hoc bianco, i proiettori di Optoma sfoggiano l’adattamento automatico della tonalità proiettata ai colori della parete, secondo 6 preset (giallo chiaro, lavagna, verde chiaro, grigio, rosa, azzurro), in modo che la stessa sembri bianca.

In tema di porte, i proiettori UHD35 e UHD38 di Optoma vantano una seriale, una VGA, una digitale ottica, una USB Type-A (con power delivery, ad es. per collegare una chiavetta Chromecast), due jack da 3.5 mm (di cui un’uscita, magari per collegare delle casse esterne, qualora non soddisfi lo speaker integrato, da 10 watt).

Ovviamente, non mancano i pezzi porti in fatto di interfacce I/O, rappresentati da due porte HDMI 2.0 con anticopia HDCP 2.2: su queste ultime è applicabile la Enhanced Gaming Mode, che riduce i tempi di risposta a 4,2 ms sui video FullHD@240Hz, e a 16,7 ms su quelli in UHD@60Hz. Già disponibili all’acquisto in Europa, i nuovi proiettori Optoma UHD35 e UHD38, ambedue equipaggiati di default con tanto di telecomando retroilluminato, sono attualmente prezzati, rispettivamente, a 999 e 1.099 euro.