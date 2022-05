OpenSwim: ufficiali gli auricolari a conduzione ossea di Shokz per i nuotatori

Ascolta questo articolo

Come per gli smartwatch, anche per gli auricolari è facile trovare modelli specifici dedicati a particolari target di utenza: è il caso degli OpenSwim, i nuovi earpods che il brand Shokz, versato nell’osteofonia, ha dedicato al mondo dei nuotatori.

Gli auricolari in questione (30 grammi), una sorta di neckband, sono impermeabili IP68 in modo da poter reggere per 2 ore sino a 2 metri di profondità in acqua: sulla zona destra, sono presenti 3 pulsanti, tra cui due dedicati al volume e uno all’accensione del prodotto, con le pressioni prolungate che permettono di muoversi tra i brani. Tecnicamente, ospitano driver perfettamente isolati, con 98 ± 3dB di sensibilità e 20Hz~20KHz di risposta in frequenza, che trasmettono il suono non al timpano ma – mediante vibrazioni a bassa intensità – direttamente al cranio, raggiungendo l’orecchio senza tappare il condotto uditivo.

Ne consegue che l’utente potrà indossare gli auricolari Shokz OpenSwim anche “in superficie”, magari nel correre a bordo strada, percependo i rumori del traffico a scopo di sicurezza, o riuscendo a parlare con i propri interlocutori senza il bisogno di toglierli.

Sul piano delle connettività, gli Shokz OpenSwim mancano del Bluetooth, ma possono usare il cavo (20 cm) con USB Type-A per caricare la musica nello storage interno, da 4 GB (bastevole per 1.200 brani), attrezzato con un player per i principali formati musicali (MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC), riprodotti sequenzialmente o in shuffle, casualmente, all’insegna di un sound che migliora di molto quando si è sott’acqua indossando i tappi per le orecchie inclusi in confezione.

Lato autonomia, gli auricolari a conduzione ossea (secondo una tecnologia di 7a generazione) Shokz OpenSwim si avvalgono di una batteria da 183 mAh, caricabile mediante il succitato cavo con attacco magnetico ai pogo pin magnetici, visibili sul lato destro interno della struttura, posti a contatto con la pelle: a carica ultimata, l’autonomia può arrivare anche ad 8 ore, coprendo quindi una settimana di allenamenti in vasca. A livello distributivo, pur annunciate da poco, gli auricolari Shokz OpenSwim possono già essere acquistati, su Amazon, al prezzo di 159.95 euro, nella sola colorazione ufficiale, Black Diamond.