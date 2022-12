OnePlus Monitor X 27 e OnePlus Monitor E 24: ufficiali i display premium di OnePlus

Ascolta questo articolo

OnePlus, attiva in molti settori, tra cui smartphone e smartwatch, nelle scorse ore ha annunciato il suo esordio, in India, nel campo dei monitor professionali attraverso due prodotti, gli OnePlus Monitor X 27 e OnePlus Monitor E 24, adatti anche al gaming.

Provvisto anche di una porta Type-C, l’OnePlus Monitor X 27 ha una finitura in metallo e un piedistallo in metallo con regolazione multi-angolo, in modo da consentire rotazioni e inclinazioni per un maggior comfort: a tutela della vista vi è anche la certificazione TÜV Rheinland. Il display ha una dimensione di 68,5 cm e una risoluzione in QHD 2K, con profondità colore a 10-bit e copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3: non manca il supporto allo standard AMD Freesync Premium mentre, dal connubio tra il refresh rate a 165 Hz e il tempo di risposta di 1 millisecondo, si ottengono minimi ritardi e sfocature, e immagini oltremodo vivide.

In favore del monitor OnePlus X 27 sono previste 4 modalità a seconda del contesto d’uso, sostanziate nelle modalità immagine, film, standard e gioco, con quest’ultima suddivisa in altrettante sotto-modalità, a seconda del tipo di gioco (FPS, MOBA, FPS, RPG e RTS) intrapreso. In tema di funzionalità smart, sono invece previste, per un miglior multi-tasking lavorativo, le modalità dual PbP e PiP: grazie a queste ultime è possibile affiancare due documenti, magari provenienti ciascuno da un dispositivo diverso, e visualizzare in una finestrella flottante in alto a destra il contenuto della home del telefono nel mentre si è impegnati a finire un importante documento di lavoro.

L’OnePlus Monitor E 24 ha un design minimalista ed elegante, con un piedistallo in metallo regolabile e una gestione integrata dei cavi. Anche in questo caso non manca la Type-C: il pannello ha una dimensione di 60,5 cm e una risoluzione FullHD: il refresh rate arriva a 75 Hz ed è prevista la regolazione dinamica del frame rate via sincronizzazione adattiva. Anche qui, la vista è tutelata stante la presenza della certificazione rilasciata dall’ente TUV Rheinland.

Al momento, non sono noti i dettagli distributivi del modello più piccolo, mentre il monitor più grande sarà in vendita in India dal 15 Dicembre al prezzo di 27.999 rupie, circa 321 euro.