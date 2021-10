OnePlus Harry Potter Limited Edition: ufficiale lo smartwatch in edizione "magica"

All’inizio dell’anno, OnePlus è entrata in competizione con Xiaomi e Amazfit sul terreno dei dispositivi wearable, annunciando il suo OnePlus Watch nelle colorazioni Moonlight Silver e Midnight Black, poi declinata anche in variante Cobalt. Nelle scorse ore, dallo stesso brand di BBK Electronics è arrivata (per ora in India, via app OnePlus Store, e-commerce ufficiale, negozi OnePlus Store, al prezzo di 16.999 rupie o 195 euro) una lietissima sorpresa per i fan del maghetto di Hogwarts, rappresentato dall’originale OnePlus Harry Potter Limited Edition.

Quest’ultimo, di base, è uguale alla variante standard: nello specifico, vi si trovano sempre un display AMOLED da 1.39 pollici con più di 100 modalità sportive, tracciamento della frequenza cardiaca e calcolo dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, autonomia superiore agli 8 giorni a carica singola, sincronizzazione con le playlist di Spotify (dopo l’update B.65), opzione per lo stoccaggio locale della musica, e molto altro.

A differenziare il prodotto in questione, cioè l’OnePlus Harry Potter Limited Edition, è innanzitutto lo chassis, che palesa una colorazione ramata bruno-rossastra, mentre il cinturino in pelle (verosimilmente vegana), con fibbia che reca la firma Harry Potter e stemma di Hogwarts inciso sulla fascia bassa, è di un colore rosso-marroncino: il secondo pulsante sulla scocca, a destra, presenta la tipica cicatrice che Harry Potter ha sulla fronte.

Avviato l’OnePlus Harry Potter Limited Edition, per una manciata di secondi, 1 o 2, si ravvisa l’animazione di Harry Potter, prima che il device funzioni come di consueto: in tal senso, si cono sempre i quadranti standard e, come noto, OnePlus a suo tempo ha introdotto anche la modalità AI Outfit che, in pratica, permette – scattando una foto al proprio vestiario – di dedurne la colorazione dominante da cui ricavare automaticamente dei quadranti in tema. In aggiunta col nuovo modello di OnePlus Watch, però, arrivano anche 6 quadranti a tema Harry Potter, tra cui 4 in particolare sono dedicati ciascuno a una delle quattro casate (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero, Serpeverde) del collegio di maghi.

Anche la confezione d’acquisto è a dir poco suggestiva: nello specifico, rispetto alle versioni minimali cartonate standard, quella dell’OnePlus Harry Potter Limited Edition riproduce un muro in mattoni che si apre in verticale, lasciando intravvedere, poco sotto, l’interno dell’involucro contenente l’orologio, riproducendo in buona sostanza quanto visto nel film del 2001, “Harry Potter e la pietra filosofale“, in cui il gigante buono Hagrid permetteva a HP di entrare nella magica strada di Diagon Alley, dal retro della bottega “Il Paiolo Magico”, toccando un mattone in un muro apparentemente cieco.