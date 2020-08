Olympus OM-D E-M10 Mark IV: ufficiale la nuova mirrorless entry level

Tra non molto, la nipponica Olympus cederà la sua divisione fotocamere al fondo Japan Industrial Partners, già acquirente in passato di Vaio, la lussuosa divisione notebook di Sony: nel frattempo, il brand acquartierato nel distretto di Shinjuku, a Tokyo, ha portato avanti le attività in essere, annunciando la quarta generazione (Mark IV) della mirrorless micro quattro/terzi OM-D E-M10.

Molto leggera, grazie al corpo in plastica, e maneggevole, in quanto compatta, la Olympus OM-D E-M10 Mark IV adotta un sensore da 20 megapixel, stabilizzato a 5 assi, e gestito dal processore ISP TruePic VIII che consente raffiche anche a 15 frame per secondo, con facoltà di realizzare degli ottimi selfie in virtù del display OLED da 3 pollici ruotabile di 180°.

Dotata di Wi-Fi e Bluetooth 4.2, per condividere le immagini via app OI Share, la nuova mirrorless di Olympus gira video 4K@30p/25p/24p, o FullHD@60p/50p, salvando quando realizzato su molto veloci (anche UHS II) schedine di memoria di vari tipi (SD/SDXC/SDHC), riuscendo ad operare anche nel mentre è in carica, in giro, mediante un powerbank collegato via USB.

Tra le funzionalità, la Olympus OM-D E-M10 Mark IV prevede molte modalità di scatto, tra cui SCN (riconoscimento di 28 scene), AUTO, filtro artistico (per personalizzare simpaticamente l’esito senza dover passare dall’editing di uno smartphone), e AP (per compiti difficili, come lo scatto delle stelle o delle auto in movimento di notte, dei panorami, dell’HDR, delle esposizioni multiple).

Secondo i piani del brand, la mirrorless Olympus OM-D E-M10 Mark IV arriverà in commercio tra una decina di giorni, negli USA, a 699 dollari (+ 50 rispetto al precedente modello), con la facoltà di ottenere anche l’obiettivo M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5. 5.6 EZ corrispondendo 100 dollari in più. Da segnalare che comprandola ora, sino al 1° Novembre, si avrà diritto ad uno starter kit gratuito del valore di 99 dollari, con batteria supplementare, schedina SD da 32 GB, e custodia.