Oltre agli auricolari Redmi Buds 4 arrivano anche i Redmi Buds 4 Pro con audio Hi-RES

Come visto, dopo i cameraphone Mi 12T e Mi 12T Pro, e il tablet Redmi Pad, nell’evento Make Moment Mega, Xiaomi si è dedicato anche alla tecnologia indossabile che, però, non si è fermata alla nuova Smart Band 7 Pro, ma ha previsto anche due paia di auricolari true wireless.

I Redmi Buds 4, ancora curati nel design vagamente a fagiolo, puntano molto anche sulla sostanza: l’interno dello chassis, impermeabile IP54 contro sudore e schizzi di pioggia, ospita driver dinamici da 6 mm che, nell’armonizzare acuti e bassi, mettono in risalto la voce, nel mentre il diaframma da 0.006 mm ritrae perfettamente i dettagli della musica preferita. Non manca la cancellazione attiva del rumore, ANC, attiva sino a 35 decibel e, in supporto delle chiamate, un doppio microfono.

Tra le funzioni smart, i Redmi Buds 4 annoverano i consueti comandi via touch delle superficie esterne e una connessione veloce (potendone poi controllare anche il livello di energia), appena estratti dalla custodia, con ogni device del brand grazie a un pop-up che compare a video. Sul versante dell’autonomia, le microbatterie integrate permettono, facendo a meno dell’ANC, di ottenere, a carica completa, 6 ore di utilizzo, che salgono a 30, sempre con l’ANC spenta, ricorrendo alla custodia. Per i prezzi, in questo caso l’acquisto, su mi.com, Xiaomi Store e Amazon, sarà possibile dall’11 Ottobre, al prezzo di 69.99 euro, scontati per i primi acquirenti a 59.99 euro.

Col claim dell’offrire il suono che uno vuole, grazie alla certificazione Hi-Res che promette di ascoltare la musica come l’ha concepita l’artista, arrivano anche i più rilevanti Redmi Buds 4 Pro. Nella sua forma a stanghetta, questi auricolari hanno un driver dinamico da 10 mm e, in favore degli alti, un secondo driver, in titanio, questa volta da 6 mm. Sempre in favore della qualità dell’ascolto, è stato introdotto l’algoritmo proprietario HRTF che permette di godere di un’audio avvolgente e immersivo anche con gli smartphone di altre marche e, ovviamente, non manca la cancellazione attiva del rumore che, qui, si supera e arriva a 43 decibel declinabili secondo tre livelli (leggera, bilanciata e, col 99.3% di rumori cancellati, profonda).

Ulteriori personalizzazioni si possono ottenere con la companion app Xiaomi Earbuds. Anche in questo caso vi sono il pop-up di accoppiamento rapido con device Xiaomi quando estratti dalla custodia, e i controlli touch: la connettività Bluetooth 5.3 (con supporto al codec LDAC) permette il collegamento in contemporanea con due sorgenti, come un telefono e il proprio computer. L’autonomia, infine, arriva, con la custodia a un totale di 36 ore senza ANC. Per l’acquisto dei Redmi Buds 4 Pro si dovrà attendere qualche giorno in più, il 17 Ottobre, quando su mi.com, Xiaomi Store e Amazon, li si potrà comprare per 99.99 euro.