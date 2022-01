Nokia Wired Buds: ufficiali gli auricolari cablati con driver da 10 mm

Nelle scorse ore, HMD Global ha annunciato l’arrivo in India di un paio di auricolari true wireless, i Nokia Lite Earbuds, già noti per essere arrivati in Europa diversi mesi fa: nella medesima occasione, il gruppo finnico licenziatario di Nokia ha colto l’occasione per presentare anche un nuovo prodotto earable, però di tipo cablato.

I Nokia Wired Buds (codename WB 101), questo il nome del prodotto appena presentato, sono degli auricolari con forma angolata per una miglior calzata che, in tandem con i gommini siliconici (secondo tre differenti misure), forniscono un buon isolamento passivo dai rumori: la scheda tecnica rivela anche la presenza, quale escamotage per evitare l’infiltrarsi di rumori extra e per fissare meglio il prodotto magari durante un’attività sportive, di particolari clip integrate. All’interno, gli auricolari in questione ospitano driver da 10 mm.

In ragione di questi ultimi, il costruttore nordico promette, oltre a dei bassi potenti, una “qualità audio superiore con un suono ricco e chiaro“. Claim a parte, i Nokia Wired Buds hanno un microfono in linea per chiamate nitide e un pulsante, col quale è possibile ad esempio gestire le telefonate ma che, essendo multifunzione, può anche essere adoperato per chiamare in causa i concierge vocali (Smart Voice Assistant), nello specifico rappresentati da Siri, Assistant, e Alexa.

Esentati dal problema dell’autonomia, gli auricolari cablati Nokia Wired Buds dispongono di un lungo (pari a 1.2 metri) cavo anti–groviglio che termina con un angolo a 135° che, secondo l’azienda, dovrebbe incrementare la durata del prodotto, ma anche consentire di tenere lo smartphone in orizzontale magari nel mentre si gioca, con la porta microUSB che procede nel contempo alla ricarica del device. Ovviamente, in confezione sono presenti anche i succitati gommini siliconici per una più comoda calzata.

Ideati in ben 4 diverse palette cromatiche, ovvero in nero, blu, bianco e rosso, i Nokia Wired Buds possono già essere localmente acquistati, presso rivenditori fisici e online, come pure sul sito web Nokia.com: il prezzo, per portarseli a casa, è fissato in 299 rupie indiane, pari – cambio alla mano – a molto meno di 4 euro, ovvero a 3.57 euro nostrani.