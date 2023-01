Nighthawk M6 Pro: ufficiale il router hotspot di Netgear per il Wi-Fi 6E

Ascolta questo articolo

Come noto, gli stili di vita attuali impongono la necessità di avere una connessione stabile e sicura ovunque, visto che può essere necessario effettuare una comunicazione o una transazione importante anche quando si è in giro, per lavoro o vacanza. Netgear ha annunciato una proposta alternativa al ricorso alle comuni reti Wi-Fi pubbliche attraverso la presentazione del nuovo router hotspot portable Nighthawk M6 Pro, il primo al mondo attrezzato per supportare il Wi-Fi 6E nella sua banda a 6 GHz.

Nighthawk M6 Pro promette una connessione 5G fino a 6Gbps, ideale per quando si viaggia e si ha necessità di lavorare o giocare, con supporto HPUE, per rilevare “il segnale 5G ai margini esterni delle aree di copertura 5G“. Viene anche assicurata una connettività Wi-Fi fino a 3,6 Gbps, capace di creare una connessione privata sino a 32 diversi dispositivi in modo sicuro grazie al firewall integrato, con un livello ulteriore di sicurezza che può essere ottenuto mediante la password di rete, impostabile dal display touch LCD da 2.8 pollici, utile anche per monitorare il la potenza del segnale, l’utilizzo dei dati, e modificare il nome della rete.

Grazie alla modalità In-Home Performance, che si ottiene staccando la batteria e inserendo il cavo alimentatore, si ottiene una copertura di 92.5 metri. Nel caso non fosse sufficiente, si può ricorrere al montaggio delle antenne, da comprarsi a parte. Nelle case di grandi dimensioni è possibile usare il proprio router domestico in tandem con l’hotspot di Netgear, tramite il collegamento alla porta Ethernet da 2,5 Gbps di quest’ultimo.

Nella dotazione del router hotspot Nighthawk M6 Pro di Netgear non manca poi una porta USB Type-C, per ricaricare i device connessi o per trasferire dati a un notebook o PC ad alta (massimo di 5 Gbps) velocità.

A coordinare il tutto è il chipset Qualcomm Snapdragon SDX65 il cui modem per il 5G sub-6 è ottimizzato dalla decennale esperienza di Netgear. La batteria, da 5.040 mAh, permette di ricavare da una sola ricarica sino a 13 ore di autonomia. Il prezzo del prodotto è di 999,99 euro con acquisto possibile già su Amazon tramite lo store ufficiale del brand.