Netgear Nighthawk M6: il router 5G con Wi-Fi 6 per una connessione veloce e sicura ovunque

Netgear, una delle aziende leader nel settore delle soluzioni di rete, ha presentato il suo nuovo router mobile 5G: il Nighthawk M6 (MR6150). Si tratta di un dispositivo che offre una connessione internet veloce e sicura ovunque si vada, grazie alla tecnologia 5G e al Wi-Fi 6.

Il Nighthawk M6 è uno dei primi router mobile 5G con Wi-Fi 6 sul mercato, e promette di offrire prestazioni eccezionali sia in mobilità che in casa. Il router è in grado di raggiungere una velocità di 2,5 Gbps sulla rete 5G e di distribuire una velocità Wi-Fi fino a 3,6 Gbps ai dispositivi collegati. Inoltre, il Wi-Fi 6 garantisce una maggiore efficienza, stabilità e copertura del segnale wireless. Ma quali sono i vantaggi del 5G e del Wi-Fi 6 rispetto alle generazioni precedenti?

Il 5G è la quinta generazione di reti cellulari che offre una maggiore velocità, capacità e affidabilità della connessione mobile. Il 5G può supportare un numero molto più elevato di dispositivi connessi contemporaneamente, riducendo il rischio di congestione della rete. Il 5G può anche offrire una latenza molto bassa, cioè il tempo che impiega un pacchetto di dati a viaggiare da un punto all’altro della rete.

Questo è fondamentale per applicazioni come il gaming online, la realtà virtuale e aumentata, la guida autonoma e la telemedicina. Il Wi-Fi 6 è l’ultima generazione di standard Wi-Fi che offre una maggiore velocità, capacità ed efficienza della connessione wireless. Il Wi-Fi 6 può trasmettere più dati in meno tempo, utilizzando meno energia e riducendo le interferenze tra i dispositivi.

Il Wi-Fi 6 può anche gestire meglio le situazioni in cui ci sono molti dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi, come nelle case smart o negli ambienti pubblici. Il Wi-Fi 6 può anche offrire una maggiore sicurezza grazie al supporto del protocollo WPA3.

Il router Nighthawk M6 sfrutta al meglio le potenzialità del 5G e del Wi-Fi 6 per offrire una connessione internet veloce e sicura ovunque si trovi. Il router è dotato di un display LCD touch a colori da 2,4 pollici che permette di configurare e monitorare facilmente le impostazioni e i dati consumati. La batteria integrata da 5.040 mAh assicura fino a 13 ore di autonomia e può essere rimossa per aumentare la copertura Wi-Fi fino a 185 m2 (altrimenti fino a 92 m2).

Il router dispone anche di una porta Ethernet da 2,5 Gbps per collegare dispositivi cablati e di due porte per antenne esterne (vendute separatamente) per migliorare la ricezione del segnale 5G. Il Nighthawk M6 è uno dei pochi router mobile 5G sbloccati, certificati con AT&T e T-Mobile, e compatibili con GoogleFi. Questo significa che l’utente può scegliere liberamente il carrier, la SIM card e il piano dati che preferisce e cambiare in qualsiasi momento. Il router supporta anche il roaming internazionale, consentendo di viaggiare senza preoccupazioni.

Il Nighthawk M6 è già disponibile all’acquisto su Amazon per 849,99 euro, con prime consegne previste per il 21 luglio. Si tratta di un prodotto ideale per chi cerca una connessione internet veloce e sicura ovunque si trovi, sia per lavoro che per svago.