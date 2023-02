MWC 2023: AVM anticipa i prodotti per la connettività del marchio FRITZ!

Ascolta questo articolo

Uno dei settori di maggior interesse, da qualche tempo, si è rivelato essere quello delle tecnologie di connessione, importante in quanto nelle nostre case ormai non ci sono più solo gli smartphone e i computer quanto a tecnologia, ma sempre più appaioni anche prodotti di domotica, IoT, con l’ufficio invece che necessità comunque di connessioni stabili, veloci, e sicure. A garantire tutto ciò, al MWC 2023 che si terrà dal 27 Febbaio al 2 di Marzo, ci sarà anche AVM con diversi prodotti a marchio FRITZ!

FRITZ!BOX 5690 PRO è un router che supporta, in un unico prodotto, non solo la fibra ma, per i luoghi in cui essa non arriva, anche la DSL. In tal senso il prodotto supporta il Wi-Fi 6, quindi con la terza banda di frequenza da 6 GHz, ed è predisposto per il Wi-Fi 7, che dovrebbe portare in dote migliorie anche in termini di latenza e velocità. Come standard, viene integrato lo Zigbee e, col beneficio della sicurezza, anche il DECT ULE, cheoffre un segnala crifrato con la “crittografia AES a 128 bit sulla frequenza dedicata di 1,9 GHz”: ovviamente, per chi guarda all’interoparabilità c’è la predisposizione per Matter.

La variante FRITZ!BOX 5690 XGS, sempre predisposta per la domotica con i protocolli già menzionati di DECT ULE, Matter e Zigbee offre le connettività senza fili Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, ma anche una porta cablata WAN/LAN da 10 gigabit. La velocità, grazie alla tecnologia XGS-PON, arriva financo a 10 Gbps. Di corredo ci sono le tipiche funzioni di FRITZ! per il networking, telefonia, e la smart home.

FRITZ!BOX 6860 5G fa il quadro delle possibilità perché è una soluzione all-in-one pensata per quei posti in cui non c’è o non c’è sempre una connessione fissa o fissa affidabile: in tal senso, è possibile connettersi con l’LTE, ottenendo una velocità di trasmissione fino a 1,3 Gbps, o attraverso il 5G standalone e non. Ovviamente non manca la possibilità di distribuire i dati in wireless in tutta la casa mediante il Wi-Fi 6 con Wi-Fi Mesh. Essendo compatto e traendo l’alimentazione anche dal cavo dati (Power over Ethernet), questo router può essere collocato con una certa libertà, anche a parete.

Per l’occasione, AVM presenterà anche una novità software molto attesa, già pubblicizzata sul sito ufficiale di FRITZ!, rappresentata dal nuovo sistema operativo FRITZ!OS 7.50, con oltre 150 novità e miglioramenti.