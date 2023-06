MSI Pro DP10-13M: un mini PC che supporta quattro schermi 8K

MSI, nota azienda produttrice di componenti e dispositivi per il gaming e il lavoro, ha presentato al Computex 2023 di Taipei il suo nuovo mini PC, il Pro DP10-13M. Si tratta di un computer compatto e silenzioso, pensato per gli ambienti professionali e creativi che richiedono elevate prestazioni e una grande capacità di gestione di più monitor.

Il Pro DP10-13M ha un design elegante e minimalista, con una scocca in metallo nero e una dimensione di 19,5 x 19,5 x 3,4 cm. Al suo interno ospita un chipset Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione, con una frequenza di base di 2,8 GHz e una frequenza massima – in Turbo Boost – di 4,7 GHz. La memoria RAM è di 16 GB DDR4 a 3200 MHz, espandibile fino a 64 GB, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD M.2 NVMe da 512 GB, anch’esso espandibile tramite uno slot SATA da 2,5 pollici.

La caratteristica più sorprendente del Pro DP10-13M è però la sua dotazione di porte video. Il mini PC dispone infatti di quattro uscite DisplayPort 1.4, che gli consentono di collegare fino a quattro schermi con una risoluzione massima di 8K a 60 Hz o di 4K a 120 Hz.

In questo modo, l’utente può godere di una qualità visiva eccezionale e di una maggiore produttività e creatività. Il Pro DP10-13M supporta anche la tecnologia Intel Iris Xe Graphics, che offre una grafica integrata potente e versatile, in grado di gestire applicazioni come il video editing, il rendering 3D e il gaming occasionale. Inoltre, il mini PC è dotato di altre porte utili, come due USB 3.2 Gen2 Type-C, quattro USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta Ethernet Gigabit, un jack audio da 3,5 mm e uno slot per schede microSD.

Il Pro DP10-13M è già disponibile sul sito ufficiale di MSI al prezzo di 999 euro. Si tratta di una soluzione interessante per chi cerca un mini PC potente, silenzioso e capace di supportare quattro schermi contemporaneamente.