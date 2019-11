MSI Modern 15: ufficiale il notebook di design per creativi, con processori Comet Lake

Dopo aver presentato, in vista di IFA 2019, il notebook per creators Modern 14, da poco giunto anche in Italia tramite Amazon, la taiwanese MSI ha aggiornato proprio la serie del laptop dedicata ai creativi in mobilità, necessitanti di terminali di lavoro che siano allo stesso tempo potenti e leggeri, col successivo Modern 15, attualmente in pre-ordine su alcuni e-store americani con un listino principiante da 849 dollari.

MSI Modern 15 ha un telaio (356.8 x 233.7 mm) dal design elegante, realizzato in alluminio di color nero, con effetto sabbiato, in modo da poter contenere sia il peso (pari a 1.6 kg) che lo spessore (15.9 mm): ciò senza rinunciare ad una buona tecnologia di raffreddamento (Cooler Boost 3) e a una corposa dotazione di porte, tra cui un lettore di microSD, una HDMI (per trasmissioni video in 4K@30fps), due USB 3.2 Type-A (di 1° e 2° gen), e una USB 3.2 Type-C (con DisplayPort).

Nonostante le cornici contenute, che assicurano circa il 90% dello screen-to-body al display IPS da 15.6 pollici con risoluzione FullHD e quasi il 100% di valore sulla scala cromatica sRGB, in alto è presente una pratica webcam da 720p per le videoconferenze: dirimpetto, invece, campeggia una tastiera che, pur priva di tastierino numerico dedicato, è retroilluminata, ma anche comoda e precisa nella digitazione (grazie alla corsa dei tasti, di 1.5 mm).

Al di sotto, l’interno del notebook MSI Modern 15 opta per processori Intel di 10° generazione, della famiglia Comet Lake costruita a 14 nanometri, con la possibilità di avvalersi del top i7-10510U: la RAM (DDR4 2666) può arrivare a 64 GB massimi, grazie a due slot previsti anche per lo storage SSD M2 (SATA o NVMe PCIe). In sede di acquisto, sarà possibile scegliere sia una versione con scheda grafica integrata (una Intel UHD), che una con GPU dedicata (nella fattispecie, una GTX MX250 di Nvidia, con 2 GB di memoria propria).

Dotato di una batteria (da 65Whr) accreditata di 9 ore di produttività media da ufficio, il notebook Modern 15 di MSI sarà out-of-the-box con le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e, quanto all’internet stanziale, Wi-Fi ac (5).