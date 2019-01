MSI GL63 8SE: dal CES 2019 arriva in Italia il nuovo gaming notebook con GPU Nvidia GeForce RTX Turing

Reduce della recente comparsata al CES 2019 di Las Vegas, la taiwanese Micro-Star International ha ufficializzato la commercializzazione del suo nuovo notebook da gaming, in veste di MSI GL63 8SE, equipaggiato con le recentissime schede grafiche GeForce RTX, da Nvidia dotate di architettura Turing.

Il notebook MSI GL63 8SE ha un telaio in plastica opaca con finiture rosso fiammante ai lati, e nella tastiera SteelSeries con retroilluminazione a LED, ampio touchpad spostato a sinistra, tastierino numerico, meccanismo chiclet, tecnologia anti-ghosting, e tasto funzione per la regolazione delle ventole. Anche nel dorso dello schermo, due inserti verticali di color lava contribuiscono al look aggressivo del device che, spesso 29.5 mm, esibisce un notevole numero di porte: queste ultime, a parte lo slot per le microSD e due USB 3.1 Type-A poste sulla destra, sono quasi tutte concentrate a sinistra, basti vedere la presenza del jack da 3.5 mm, delle uscite per i display esterni (HDMI e Display Port), dell’ingresso RJ45 per l’Ethernet Lan, e di tre USB 3.1 (due Type-A ed una Type-C).

Il display, inserito entro ampie cornici, è un 15.6 pollici FullHD (non ottimale nella fedeltà dei colori, calcolata con il parametro Delta E, ma con una discreta frequenza d’aggiornamento, pari a 120 Hz) supportato, in una configurazione base, dalla scheda grafica GeForce RTX 2060 e, in varianti pompate, dalle GeForce RTX 2070 e GeForce RTX 2080, opzionabili anche con la tecnologia di risparmio energetico Max-Q: all’interno del suo corpo (383 x 260 x 29.5 mm), l’MSI GL63 8SE annovera un processore (di generazione Coffee Lake) Intel Core i7-8750H a 6 core (da 2.2 a 4.1 GHz) e 12 threads (via HyperThreading), 16 GB di RAM (DDR4-2667) base (con punte di 32 GB) ed uno storage combinato, basato su un assetto tri-slot, con uno per l’hard disk meccanico da 2.5 pollici (per i file), uno per l’SSD NVMe M.2 (per Windows 10), ed uno ulteriore per uno storage a stato solido M.2 che può essere NVMe (PCIe) o SATA.

Il peso, di 2.3 kg, permette di alloggiare anche un modem (Killer Gigabit E2400) per il Wi-Fi ac ed il Bluetooth 5.0, ed un complesso sistema di dissipazione del calore: quest’ultimo presenta delle griglie sul basso che aspirano l’aria, facendola fuoriuscire – una volta caricata del calore estirpato dagli heatpipes – attraverso 4 feritoie, di cui due laterali e due posteriori, grazie all’uso combinato delle ventole, e dei radiatori in rame posti nelle vicinanze.

Dotato di una batteria da 51W, sufficiente per garantire una buona autonomia in fase di produttività da ufficio, meno in quella di gaming itinerante, di una webcam HD (per videocall a 720p), di 2 speaker Nahimic 3 da 3W di potenza, l’MSI GL63 8SE – nella configurazione trattata – è presente in commercio al prezzo ivato di partenza pari a 1.899.00 euro.