Mpow T6L BH333A: gli auricolari in-ear Bluetooth con accensione automatica

Tra i prodotti portati sul mercato da parte di Mpow ci sono anche le cuffie cosiddette “cimici”, ovvero quei tipi di auricolari in-ear che sono caratterizzati dalla totale assenza di fili. Tra i vari modelli disponibili ci sono le Mpow BH333A (chiamate anche T6L), degli auricolari Bluetooth con microfono incorporato e accensione automatica.

La confezione in vendita, compatta e di cartone di buona qualità, include le cuffie, la custodia che funge da powerbank, un cavo di ricarica con ingresso microUSB, tre paia di gommini di dimensioni diverse (piccole, medie e grandi per adattarsi a tutte le forme e dimensioni di orecchie), una carta che consente di usufruire di 2 anni di garanzia dalla data di acquisto del prodotto, e un manuale di istruzioni che include anche la lingua italiana.

Mpow T6L BH333A: scheda tecnica e prime impressioni

Queste cuffie sono caratterizzate dalla tecnologia Bluetooth 5.0 che consente un appaiamento ai dispositivi (smartphone, tablet e ogni device con connettività Bluetooth) in pochi decimi, oltre che un ritardo pressoché nullo del funzionamento dei comandi rispetto al pulsante premuto. La funzione di appaiamento si attiva automaticamente quando le cuffie sono rimosse dalla custodia che funge da caricabatterie per le stesse.

Con i pulsanti touch posti sulle due cuffie è possibile passare al brano precedente o successivo, ma non danno la possibilità di aumentare o abbassare il volume: bisogna obbligatoriamente farlo da telefono. La custodia consente di ricaricare 3 volte il paio di cuffie. Con il pulsante multifunzione dell’auricolare destro, è anche possibile gestire le telefonate in arrivo: è possibile rispondere, agganciare o rifiutare una chiamata con lo stesso tasto.

La qualità audio è buona, anche se l’assenza della regolazione del volume dai pulsanti touch non permette di raggiungere un volume elevato. Compensa, però, ampiamente con il comfort durante l’uso. L’isolamento acustico dai rumori esterni è buono. L’autonomia delle cuffie è di 3.5 ore, e per la ricarica degli auricolari servono 1.5 ore, mentre per la ricarica della custodia dalle 2 alle 3 ore. Le Mpow BH333A T6L costano al momento 40 euro.