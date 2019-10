MPOW R6: speaker Bluetooth impermeabile con funzione TWS e microfono incorporato

MPOW ha di recente proposto sul mercato degli accessori per smartphone uno speaker portatile Bluetooth chiamato MPOW R6. Si tratta di un altoparlante impermeabile (codice di resistenza IPX7, che lo rende resistente alle gocce d’acqua e alla polvere), con microfono integrato e che può utilizzare la funzione TWS per appaiare due altoparlanti con un unico smartphone ed ottenere una potenza quasi raddoppiata.

La confezione di acquisto presenta una colorazione in rosso e nero e al suo interno è possibile trovare, oltre allo speaker chiuso in una busta di plastica, anche un cavo di ricarica, un cavo audio, il manuale di istruzioni e la garanzia. La connettività è di tipo Bluetooth 4.2: non è l’ultima esistente, ma garantisce una velocità di connessione comunque abbastanza elevata.

MPOW R6: scheda tecnica e prime impressioni

Come già accennato, questo speaker è dotato della funzione TWS. L’altoparlante se utilizzato da solo, funge sia da canale right che left. Con la funzione TWS, invece, si collegano ad un solo dispositivo due altoparlanti dello stesso identico modello: in questo caso è necessario avere due MPOW R6. Il vantaggio è che in questo modo, ogni cassa funge da singolo canale, dunque una fa da right, mentre l’altra funge da left. La modalità TWS si attiva accendendo entrambi gli speaker e cliccando solo su uno dei due, per due volte consecutive, il pulsante con il simbolo del Bluetooth. La connessione avverrà in pochi secondi.

In questo modo aumenta la potenza e la qualità audio rispetto all’utilizzarne solo una. L’altoparlante presenta anche la possibilità di rendere i bassi più profondi tramite il pulsante Bass+. Gli altri pulsanti sono quelli che consentono di regolare il volume, mettere in pausa, e cambiare la modalità di collegamento.

La qualità audio è altrettanto buona anche con il classico utilizzo e le dimensioni particolarmente compatte la rendono ideale per i viaggi. Al momento, il prezzo di acquisto è di 30 euro.