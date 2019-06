Mpow M10 BH284A: cuffie Bluetooth con isolamento attivo dei rumori

Uno degli ultimi prodotti messi sul mercato sono le cuffie Mpow H10, chiamate anche BH284A. Si tratta di cuffie Bluetooth con isolamento attivo dei rumori attivabile mediante lo switch di un pulsante. Il microfono è incorporato nelle cuffie, lasciando all’estetica il piacere di un design pulito.

La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, un cavo di ricarica USB, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, una custodia in tessuto per il trasporto, il manuale di istruzioni e una carta di garanzia da 2 anni. Piegando le cuffie all’altezza dell’arco, e ruotando i padiglioni in maniera opportuna, è possibile inserirle nella custodia in tessuto e trasportarle occupando poco spazio.

Mpow H10: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie collegate tramite Bluetooth presentano un raggio di funzionamento di 10 metri senza ostacoli rispetto al dispositivo, mentre in presenza di pareti, anche sottili, la distanza dimezza. Sul padiglione destro sono posizionati i pulsanti di accensione e per regolare il volume. Questi tasti sono multifunzione, poiché con il tasto per la regolazione del volume è possibile anche cambiare traccia tenendo premuto uno dei due.

Con quello di accensione, invece, è possibile mettere in play/pausa la musica, oltre che attivare la modalità appaiamento tenendolo premuto per 5 secondi. Sul lato inferiore del padiglione è presente l’ingresso microUSB per inserire il cavo di ricarica.

Sul padiglione destro, invece, è presente lo switch per l’attivazione dell’ANC, ovvero la cancellazione attiva dei rumori: quando essa è attiva si accende una spia verde, e poi è presente l’ingresso per inserire il jack da 3.5 millimetri se non si vuole utilizzare la connessione tramite Bluetooth.

Le cuffie sono in plastica, mentre le parti a contatti con il viso, quindi padiglioni e arco, sono in spugna. La qualità audio è buona, anche se la presenza degli alti è leggermente eccessiva rispetto alle frequenze più basse. Il volume raggiunto non è il massimo, ma con l’ANC attivo il volume raggiunge una soglia maggiore. La qualità audio con la connessione via cavo è leggermente superiore rispetto a quella Bluetooth (è 4.1: quindi c’è anche un minimo di ritardo). Il prezzo di Mpow H10 è di 60 euro.