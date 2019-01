MPow Judge: auricolari bluetooth ricaricabili low cost

Mpow è una società che si occupa principalmente di dispositivi bluetooth, come auricolari, altoparlanti, cuffie, ma ultimamente si è specializzata anche nella produzione di oggetti smart, arredamento per la casa e accessori per la propria auto. Degli auricolari in-ear dalla moderna concezione sono gli Mpow Judge.

Si tratta di auricolari bluetooth, quindi con batteria integrata ricaricabile, che possono essere connessi a qualsiasi dispositivo che abbia una connessione bluetooth. La confezione di acquisto include le cuffie, un fodero rigido con cerniera, un cavo di ricarica, il manuale di istruzioni, e i gommini di diverse dimensioni.

Mpow Judge: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie sono dotate di un solo cavo, ovvero quello che collega i due auricolari. Su quello destro è presente la pulsantiera con i tre pulsanti multifunzione e l’ingresso per inserire il cavo di ricarica. Con il tasto centrale, è possibile accendere e spegnere le cuffie ma, dopo averle collegate ad esempio ad un telefono, è possibile anche rispondere ad una telefonata usando il microfono integrato nella pulsantiera, agganciare, rifiutare la chiamata in arrivo o ricomporre l’ultimo numero in rubrica.

Con gli altri due tasti, che sono quelli per il volume, è anche possibile, tenendoli premuti, passare al brano precedente (tasto per abbassare il volume) o a quello successivo (tasto per alzare il volume). I lati posteriori degli auricolari sono dotati di magneti che, quando le cuffie non sono usate, possono essere appese al collo a mo’ di collana.

Le cuffie funzionano in un raggio massimo di 10 metri di distanza dal telefono e, avendo dei gommini che aderiscono al padiglione dell’orecchio, l’aderenza è garantita anche quando si fa sport. L’unica accortezza da tenere è quella di sostituire i gommini che vanno dentro l’orecchio e quelli che appoggiano fuori, perché nella confezione sono inclusi gommini di diverse dimensioni che si adattano alle diverse conformazioni delle orecchie. La qualità audio è ottima, con volumi alti i bassi si fanno sentire e sono ben presenti. Le altre frequenze, i medi e gli alti, sono ben equilibrati. Il microfono si sente bene, anche se è molto sensibile (basta del vento un po’ più forte e la persona con la quale si sta comunicando sente le raffiche). L’isolamento acustico è buono, e diventa totale appena si accende la musica.

L’autonomia garantita è di 6 ore, ma con il volume al massimo durano un po’ di meno mentre, diminuendolo, si può recuperare ancora qualche ora. Il tempo di ricarica è inferiore alle 2 ore. Le cuffie sono certificate IPX7, dunque resistono agli schizzi d’acqua e di sudore. Il prezzo delle Mpow Judge è di 19 euro.