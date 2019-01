Mpow: il misuratore per la pressione del sangue indossabile come un orologio

Mpow ha presentato una versione aggiornata del proprio misuratore della pressione da polso, grazie al quale si possono misurare la pressione massima, la minima, e il battito cardiaco. Si tratta di un dispositivo indossabile, come se fosse un orologio, e dotato di soli tre tasti, in modo che l’utilizzo sia quanto più semplice possibile.

La confezione di acquisto include il dispositivo, il manuale di istruzioni, e due pile ministilo AAA. Il tutto è confezionato in una scatola di cartone riciclato e riciclabile, giusto per restare in tema con l’ecologia e il benessere dell’ambiente.

Scheda tecnica e prime impressioni del misuratore di pressione Mpow

Il misuratore di pressione, come già detto, è abbastanza compatto. Sul lato inferiore presenta un vano batterie e queste ultime sono incluse nella confezione. La prima cosa da fare, appena inserite le pile, è impostare la data e l’ora. Successivamente, bisogna creare un profilo utente (come se fosse un social network), in modo che ogni persona della famiglia abbia un proprio profilo con le proprie misurazioni salvate sul dispositivo.

Dopo aver creato anche solo un profilo, si può già utilizzare il misuratore. Basta stringere il cinturino con lo stretch, non troppo stretto, con il display sul lato inferiore del polso e premere il tasto Start. In circa una decina di secondi, rileverà la pressione massima, minima, e battito cardiaco.

Le prime impressioni sono positive. Il dispositivo è molto facile da trasportare, poiché entra anche in un normale borsellino con la tracolla, ed è molto facile da utilizzare. Si usa lo stesso tasto per far partire la misurazione e per spegnere il misuratore. Non può essere usato da pazienti che presentano pacemaker, o che hanno particolari problemi cardiovascolari (sul libretto delle istruzioni sono riportati tutti i casi specifici). Il misuratore da polso per la pressione di Mpow costa 20 euro.