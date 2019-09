MPOW H17: cuffie Bluetooth con microfono e cancellazione attiva dei rumori

MPOW ha introdotto sul mercato un nuovo modello di cuffie chiamato MPOW H17. Si tratta di cuffie di fascia media che permettono agli utenti di connetterle a smartphone e tablet sia tramite Bluetooth che tramite cavo AUX con jack da 3.5 millimetri.

La scatola della confezione presenta un design accattivante con il giusto abbinamento di colori come il rosso acceso ed il nero. Al suo interno si trovano il paio di cuffie ripiegate in una custodia in ecopelle, e di fianco ci sono il cavo di ricarica, il cavo audio, il manuale di istruzioni e la garanzia da 2 anni.

MPOW H17: scheda tecnica e prime impressioni

Le MPOW H17 sono caratterizzate da un ampio utilizzo di plastica e gomma, entrambe opache. La qualità di assemblaggio e dei materiali è buona. Entrambi i padiglioni sono dotati di un ampio spessore di spugna, e lo stesso vale per l’arco che poggia sulla testa. La struttura di quest’ultimo, però, è in metallo. Sul padiglione destro sono posizionati i pulsanti e il microfono incorporato, mentre su quello sinistro c’è lo switch che consente di attivare o disattivare la cancellazione attiva dei rumori e l’ingresso da 3.5 millimetri.

I pulsanti consentono, in base al tempo di azionamento, di passare ai brani successivi/precedenti, alzare e abbassare il volume, oltre che accendere e spegnere le cuffie. Con lo switch ANC, invece si può scegliere se attivare il completo isolamento dall’esterno, oppure no. L’azionamento è indicato da un LED blu a fianco dello switch.

I tempi di ricarica delle batterie sono prossimi alle 2 ore, mentre l’autonomia può toccare anche le 30 ore con il volume a metà. La qualità audio è sopra la media: i bassi sono ben presenti, ma allo stesso ben bilanciati con il resto delle frequenze. Con il collegamento via cavo, il volume raggiunto è ancora più alto. Le MPOW H17 costano 50 euro.