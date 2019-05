Mpow BH291B: cuffie Bluetooth per uso sportivo con microfono integrato

Mpow ha portato una nuova versione sul mercato delle proprie cuffie Bluetooth: si chiamano Mpow BH291B e sono state costruite appositamente per l’utilizzo sportivo. Gli auricolari, infatti, sono dotati di un sostegno che poggia sull’orecchio, in modo che anche con i movimenti più bruschi l’aderenza sulle orecchie sia sempre garantita.

La confezione di acquisto include le cuffie, dei gommini di diverse dimensioni (sia in memory foam che in silicone) per adattarsi ad ogni tipo di orecchie, un cavo di ricarica USB, il manuale di istruzioni, e la custodia di gomma per il trasporto.

Mpow BH291B: scheda tecnica e prime impressioni

Grazie ai sostegni in gomma, come già detto, l’aderenza è garantita. L’auricolare destro, in particolare, è dotato del pulsante multifunzione che consente di gestire le telefonate (rispondere, agganciare e rifiutare), mettere in pausa/play le canzoni, accendere e spegnere le cuffie. La funzione viene decisa dal numero di volte secondo cui viene premuto il tasto e dal tempo di permanenza del dito su di esso.

Sempre sull’auricolare destro sono presenti anche i tasti per la regolazione del volume (che fungono anche da pulsanti per passare ai brani precedenti o successivi con lo stesso criterio del tasto multifunzione), e il microfono è integrato. La connessione al telefono è molto rapida: basta solo ricordare che al primo appaiamento si necessita di tenere premuto il tasto di accensione per 4 secondi, invece dei soliti 2. Dal secondo utilizzo in poi, con i dispositivi già memorizzati, basterà tenerlo premuto per 2 secondi.

La qualità audio è abbastanza buona, e il volume massimo lo è altrettanto. Essendo cuffie Bluetooth, c’è un minimo di ritardo di qualche decimo tra l’azionamento del pulsante e il reale funzionamento associato. Le Mpow D7 (chiamate anche BH291B) costano 23 euro e sono anche impermeabili alle gocce d’acqua e alla polvere, poiché sono certificate con la sigla IPX7.