Mpow 059: cuffie Bluetooth con microfono incorporato

Tra le varie cuffie presenti sul mercato, ci sono anche le Mpow 059. Si tratta di cuffie Bluetooth (4.1) con microfono incorporato e isolamento acustico. Grazie ai comandi posti su uno dei due padiglioni è anche possibile rispondere, agganciare e rifiutare le conversazioni, con il tocco di un tasto, senza dover prendere il telefono dalla tasca.

La confezione di acquisto include un manuale di istruzioni con lingua italiana compresa e, oltre alle cuffie, anche una custodia in stoffa per il trasporto, un cavo di ricarica micro-USB e un cavo audio AUX con jack da 3.5 millimetri. Ogni cavo è confezionato in apposite buste di plastica multiuso.

Mpow 059: scheda tecnica e prime impressioni

Le Mpow 059 sono disponibili in diverse colorazioni: si può scegliere tra nere lucide, rosa e nere, rosa e bianche, nere e rosse, verdi e nere. La qualità dei materiali si sente: non a caso le cuffie pesano 304 grammi. I padiglioni avvolgono completamente l’orecchio e la spugna garantisce l’isolamento acustico dall’esterno, assieme a un buon comfort con l’arco, anch’esso rivestito in spugna.

Con la custodia e il fatto che le cuffie sono ripiegabili, lo spazio occupato in una valigia è molto ristretto. La qualità audio è buona sia con il Bluetooth, che con il cavo (anche se con quest’ultimo è un po’ migliore). Tramite appositi trasmettitori Bluetooth, è possibile connettere le cuffie anche alla TV o al computer fisso (il laptop ha già di per sé il Bluetooth).

I bassi sono nella media, non troppo presenti, e il bilanciamento con le altre frequenze è buono. I pulsanti posti sul padiglione destro compongono un cerchio: al centro c’è il tasto per accendere e rispondere alle telefonate. Attorno al centro, ci sono i quattro pulsanti, per alzare/abbassare il volume, passare al brano precedente e successivo. Le Mpow 059 costano 35 euro.