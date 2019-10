Moto 360 (2019): ufficiale, ora con hardware e software al passo con i tempi

Era il 2015 quando, all’edizione di quell’anno dell’IFA di Berlino, Motorola presentò lo smartwatch Moto 360, animato da quello che, all’epoca, era, Android Wear. Il progetto di wearable della grande M col tempo è stato poco seguito, e superato da molti altri competitor: per tale motivo Lenovo, detentrice del marchio Motorola, ha deciso di bruciare le tappe, affidandosi ad una società di terze parti, per il varo dell’edizione 2019 di Moto 360.

Il nuovo wearable, progettato e realizzato dalla canadese eBuyNow, con una quindicinale esperienza nella realizzazione di device connessi per brand famosi, risulta esteticamente quasi uguale al predecessore: la cassa, grazie all’impiego dell’acciaio inossidabile impermeabile sino a 3 atmosfere, risulta resistente e leggera (52 grammi), con due pulsanti laterali capaci di vantare un feedback simile a quello degli orologi tradizionali più quotati.

Grazie al progresso tecnologico, sotto l’ovale del display AMOLED da 1.2 pollici, risoluto a 390 x 390 pixel e ben dettagliato visivamente (327 PPI), il nuovo Moto 360 (2019) implementa un processore Snapdragon 3100, che qui si avvale di 1 GB di RAM e di 8 GB di storage, necessario anche per le applicazioni di Wear OS (scaricate via Wi-Fi n), i file, e le librerie di Assistant.

Sempre in ottica hardware, per assicurare il pairing con lo smartphone, Android (dall’edizione 5 in avanti) o iOS (dalla 10 in avanti), da cui ricevere le notifiche, risulta integrato il modem per il Bluetooth 4.2 mentre, per raccogliere e fornire i dati all’app Google Fit, in ambito salutistico, sono stati inseriti sensori quali l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, ed il GPS (con BeiDou, Glonass, Galileo).

Moto 360 (2019), tra le tante peculiarità di cui è dotato, è anche capace di supportare i pagamenti a sfioramento, in quanto provvisto di un modulo NFC. A energizzare il tutto bada una batteria da 355 mAh, caricabile in un’ora di tempo che, a “pieno completato”, eroga un’autonomia di 1 giorno che, però, sale a 3 impostando la visualizzazione della sola ora, tramite l’eloquente modalità “Time Only”.

Disponibile nelle colorazioni oro rosa, phantom black, e grigio acciaio, Moto 360 (2019) sarà preordinabile sul sito ufficiale, 360.com, dalla metà circa di Novembre (il 12), a 349 euro, con disponibilità effettiva dal 1° Dicembre.