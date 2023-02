Minisforum UM733 Lite: ufficiale il miniPC con chipset AMD Ryzen 7 7735HS

Ascolta questo articolo

Lo scorso Gennaio, il brand cinese Minisforum ha lanciato il mini computer UM773 che ha ottenuto ampi consensi. Dopo appena qualche mese da tale ricorrenza ne è stato annunciato non un successore, ma una versione più economica, l’UM773 Lite che, in particolare, sostituisce due USB3.2 con altrettante USB 2.0 visto che queste ultime saranno adoperate quasi sicuramente per collegarvi periferiche di input esterno, come mouse e tastiere.

Il corpo macchina del sempre compatto UM733 Lite annovera diverse porte. Nello specifico, oltre alle due USB Type-A 2.0 menzionate, vi è il reset per il BIOS, una DMI, due USB 3.2 Gen2 Tipe-A, una USB 4 Type-C a sinistra e una USB 3.2 Gen2 Type-C a destra per il trasferimento dei dati. Non mancano una RJ45 per l’Ethernet 2,5 Gigabit, e due HDMI. Sfruttando queste ultime e la veloce (40 Gbps) USB 4 è possibile collegare in contemporanea sino a 3 display.

Nello specifico le due HDMI sono in grado di sostenere una risoluzione 4K@60Hz e l’USB 4 è in grado di reggere uno schermo sino alla risoluzione 8K@60Hz.

In termini elaborativi, scende in campo l’APU AMD Ryzen 7 7735HS, con 8 core e 16 thread: tale chipset, affiancato a una GPU integrata Radeon 680M con architettura RDNA2 e 12 compute unit sino a 2.4 GHz, è in grado di operare con una frequenza di clock standard a 3,2 GHz che, in turbo clock, si spingono sino a 4,75 GHz, mentre il consumo energetico – TDP – predefinito è di 54 W. Secondo l’azienda, le temperature sono tenute sotto controllo con un design termico che prevede una ventola smart e l’impiego del metallo liquido.

Come memorie, il sistema è capace di supportare sino a 64 GB di RAM a doppio canale molto veloce (DDR5-4800 MHz) mentre lo storage contempla diverse facoltà di espansione, mediante un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 e grazie allo slot per un hard disk meccanico da 2,5” con interfaccia SATA 3.0 6,0 Gb/s 7 mm. I prezzi del miniPC UM733 Lite variano dai 409 dollari (383 euro) del modello barebone (senza memoria), ai 789 dollari (740 euro) di quello con 64 GB di RAM e 1 TB di SSD, passando per 16+512 GB a 559 dollari (524 euro), 32+512 GB a 619 dollari (580 euro) e 32 GB +1 TB a 659 dollari (618 euro).