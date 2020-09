MiniPC: Minisforum sfida il gigante Intel, con un proprio computer compatto

Assieme ai portatili, sono i miniPC la categoria hardware di maggior interesse del momento, stante la relativa capacità di offrire ottime performance, in ottica smart working, senza un eccessivo ingombro di spazio, concorrendo quindi a mantenere la scrivania sgombra e ordinata.

Dopo aver già attenzionato il mondo della produttività da ufficio con i potenti Provo Canyon, il chipmaker Intel è tornato ad occuparsi di questo segmento hardware con il prossimo varo dei nuovi NUC 11 PRO “Tiger Canyon”, predisposti secondo lo chassis standard, alto, “H” dimensionato a 117 x 112 x 54 mm, in alternativa a quello compatto, “K”, da 117 x 112 x 37 mm. Ad animarli concorreranno i processori Intel di 11a generazione, partendo dal Core i3-1115G4 (15 W di TDP) con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, e culminando con il potente Core i7-1185G7 vPRO (28 W), un processore a 4 core (4.8 GHz di Turbo Boost) e 8 thread, affiancato dalla GPU integrata Intel Xe-LP. Sul versante delle memorie, spicca la possibilità di equipaggiare il NUC 11 Pro Tiger Canyon con anche 64 GB di RAM (di tipo DDR4-3200), laddove per lo storage risulterebbero messi a disposizione due slot per SSD M.2 (uno con interfaccia PCIe NVME).

Usato anche come Home Theatre PC, il nuovo arrivato potrà connettere sino a 4 monitor (di cui uno con risoluzione 8K@60Hz), grazie alle due porte HDMI (tra cui una 2.1 ed una 2.0) ed alla coppia di Thunderbolt 4. Ovviamente, non mancherà la connessione wireless, in ragione del modem per il Wi-Fi ax/6.

La honkonghiana Minisforum ha replicato, rivolgendosi evidentemente ad un ambito professionale meno esigente, più interessato all’esplicazione di comuni routine, attraverso il nuovo DeskMini X35G (da Ottobre, su Indiegogo), animato da Windows 10 Pro: questo terminale adotta il processore dual core (da 1.2 a 3.4 GHz) Intel Core i3 1005G1, un chip Ice Lake di 10a generazione, ovviamente con GPU integrata (Intel UHD Graphics), invero molto risparmioso sotto il profilo energetico (15W di TDP). La RAM, DDR4-3200MHz, è settata per default a 16 GB, mentre lo storage, affidato a un SSD M.2 2280 (NVME PCIe, con la cache acceleratrice Intel Optane), può essere espanso con un hard disk da 2.5 pollici, meccanico con interfaccia SATA o SSD M.2 2280 (sempre con interfaccia SATA).

Certificata la dotazione del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.1, risultano davvero notevoli, in questo caso, le porte in dotazione, considerata la presenza del jack da 3.5 mm, di una Type-C (con Power Delivery e Thunderbolt 3 a 5K@120Hz), di quattro USB (di cui due 3.1), di una HDMI 2.0 (a 4K 60Hz, come la Display Port), di un lettore di schedine di memoria SD, e di un paio di RJ45 per la connessione cablata Gigabit Ethernet Lan, all’insegna di un sistema che può fungere da hub per 3 display in contemporanea.