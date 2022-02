Midea S8+: in promo lancio il nuovo robot lava-aspira

Midea è un noto brand cinese che, attivo da oltre 50 anni, realizza soluzioni elettroniche per la casa, per conto terzi o col proprio brand. Di recente nel suo listino è apparso, già in promo sia su Amazon (599 euro scontati di 100 via coupon) che mediante l’importatore Aliexpress (471.05 euro), il nuovo robot lava-aspira Midea S8+.

Il robot pulente all-in-one Midea S8+ ha la classica forma circolare, col tettuccio che ospita la torretta per il sensore Lidar, che si occupa di tracciare gli spazi per realizzare in tempo reale una mappa (se ne possono memorizzare sino a 3 nel caso di un’abitazione multi-piano), in modo anche da riconoscere la posizione degli ostacoli da evitare. Via app MSmartHome (il controllo è comunque possibile anche ricorrendo ai comandi vocali per Alexa e Assistant), è possibile anche impostare delle aree precise, delimitandone un rettangolo, o focalizzare la pulizia su un punto in particolare: non manca la facoltà di predisporre delle aree proibite ove il robot non deve passare.

Spalancato il tettuccio, si rivelano i pulsanti di configurazione, il serbatoio per lo sporco e un supporto per pulire le spazzole laterali (idonee a togliere lo sporco dal perimetro, dal rullo con due pattern di diversa consistenza, e dalle due ruote parallele). In basso, e dal retro, è possibile montare il serbatoio per l’acqua: il costruttore ne ha concepiti due diversi.

Il primo (210 ml) si inserisce alla perfezione nella silhouette del robot e, sotto, termina con un panno ma, volendo, si può inserire un serbatoio più sporgente anche se con una minor capienza (150 ml), provvisto di un meccanismo di vibrazione del panno, per togliere lo sporco più ostinato, e di un sistema di sterilizzazione dell’acqua per elettrolisi. In ambedue i casi, l’emissione dell’acqua può essere gestita elettronicamente dall’app secondo 3 livelli (standard, bassa, elevata).

Dotato di una potenza aspirante pari a 4000 Pa, settabile secondo 4 livelli (compreso uno silenzioso per le ore notturne), il robot Midea S8+ ha una batteria da 5.200 mAh che gli assicura la capacità di coprire sino a 180/200 metri quadri di superficie, o comunque di funzionare per un paio di ore: una volta esaurita la carica, il dispositivo si reca alla torretta dock che, oltre a ricaricarlo, ne svuota in 9 secondi (tramite un motore da 700 W accreditato di 19.000 Pa) il serbatoio per lo sporco, depositandolo in un sacchetto da 2.5 litri, che andrà sostituito quando l’apposito LED in alto lo richiederà.