Mibro Lite: ufficiale lo smartwatch premium low cost patrocinato da Xiaomi

Poco noto in Occidente, il brand cinese Mibro, che dopo gli esordi con MITU, ha avviato collaborazioni pesanti anche con Google e Facebook quanto a IoT, entrato da qualche tempo nel paniere dei partner di Xiaomi, ha sfruttato questa partnership (esplicatasi in controlli di qualità, consulenza sul design, implementazione di funzioni) per il varo del suo nuovo smartwatch, al secolo noto come Mibro Lite.

Il Mibro Lite ha una forma circolare, conferita a uno chassis impermeabile contro polvere e acqua (IP68), molto compatto al polso, essendo diametrato a 43 mm, spesso appena 9.8 mm, e leggero (48 grammi), nonostante monti una batteria (230 mAh) che, a carica piena, assicura sino a 30 giorni in stand-by od 8 giorni massimi di attività. Presente a destra un pulsante per muoversi nell’interfaccia e magari confermare il cambio di watch face (analogiche, digitali, semplici o con molte info), in cima, sotto un vetro 2.5D campeggia un risparmioso display AMOLED da 1.3 pollici risoluto in 360×360 pixel che, nonostante una finitura lucida, è ben leggibile sotto la luce del Sole.

Utilizzando il Mibro Lite si dispongono di varie funzionalità basiche per uno smartwatch, come la possibilità di impostare i promemoria, fruire della sveglia, consultare le previsioni meteo, beneficiare dei reminder d’idratazione e sedentarietà, e interagire con lo smartphone, Android o iOS, via companion app Mibro Fit, per leggerne le notifiche, ritrovarlo se smarrito facendolo suonare, controllarne la musica o fungere da relativo otturatore remoto.

I sensori sul fondo permettono di controllare la frequenza cardiaca, 24/7, di rilevare la fatica, e di ottenere la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2): non mancano l’attenzionamento del sonno, con consigli per migliorarlo, e la stima dello stress, con opportuni e tempestivi esercizi ad hoc per abbassarlo. Sul piano del fitness, lo smartwatch Mibro Lite permette di tenersi in forma con 15 attività sportive (es. tapis, corsa outdoor, ciclismo, passeggiata, cyclette, yoga, trekking, allenamento muscolare o libero, badminton, basket, tennis, ellittica) potendo consultarne i progressi (tempo passato, calorie bruciate, distanza percorsa etc) al volo, semplicemente col gesto del ruotare il polso verso di sé.

Attualmente, lo smartwatch Mibro Lite può essere comprato sull’importatore Aliexpress al prezzo di 65.67 euro, che salgono a 68.47 optando per il kit che aggiunge un cinturino aggiuntivo, nelle colorazioni nero, rosa, verde, bianco, o blu.