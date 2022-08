Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition: ufficiale il nuovo notebook di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore era attesa la presentazione del nuovo portatile di Xiaomi, che – non deludendo le attese – ha presentato il nuovo laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition, già in preordine nel mercato interno a partire da circa 800 dollari.

Secondo quanto comunicato dal celebre marchio hi-tech, lo Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition, spesso 14.9 mm e dal peso di appena 1.4 kg, si avvale, secondo uno screen-to-body dell”89%, di un pannello OLED da 14 pollici risoluto a 2880 x 1800 pixel (242 PPI) secondo un aspect ratio a 16:10, con il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, una profondità colore a 10-bit, un contrasto a 1000000: 1, un refresh rate sufficientemente fluido, pari a 90 Hz, e un tempo di risposta pari a 0.2 millisecondi. Lato audio, viene annoverato uno speaker Super Linear 3813 a 3 magneti e un microfono.

Le configurazioni hardware previste sotto la tastiera retroilluminata, in termini di “motorizzazione” elaborativa, sono ben due. Quella base prevede un processore a sei core con dodici threads, il Ryzen 5 6600H da 3.3 GHz base (e 4.5 GHz di Max. Boost Clock), messo in tandem con la iGPU AMD Radeon 660M da 1900 MH, coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5-6400 MHz e da uno storage a stato solido, SSD (PCIe 4.0), da 512 GB.

La versione più performante del laptop Xiaomi Mi Notebook Pro prevede l’octacore a 16 threads Ryzen 7 6800H, da 3.2 a 4.6 GHz, con iGPU AMD Radeon 680M da 2.200 MHz: in ambedue i casi, pur non essendo prevista l’opzione per una scheda grafica delicata, e con appena 45W di TDP per i due processori summenzionati, è stato integrato un sistema di dissipazione termico con due heatpipe in rame e altrettante ventole.

All’interno dello chassis unibody in metallo (lega di alluminio), Xiaomi ha posto un modem per le connettività Bluetooth e Wi-Fi ax/6, e una batteria da 56 Wh, alimentata da un caricatore da 100 W incluso nella confezione d’acquisto: lungo il perimetro, invece, sono presenti, quanto a interfacce di input-output, un terzetto di porte USB 3.2 Type-C 3.2 di seconda generazione (di cui due a destra e una a sinistra), oltre a un jack audio da 3.5 mm per microfono e cuffie. Sul piano dei prezzi, infine, la versione base del portatile Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition è attualmente preordinabile a circa 800 dollari, che al dettaglio saliranno a 960: quella col processore più potente è invece in preordine a 870 dollari, con prezzo al dettaglio che salirà sino a 1.035 dollari.