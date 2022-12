Mi Electronic Paper Book Note: ufficiale il taccuino digitale di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Attesa a grandi annunci, Xiaomi si è portata avanti ufficializzando, per ora in Cina, un interessante ebook reader, il Mi Electronic Paper Book Note, con funzioni da taccuino digitale e tablet PC.

Il Mi Electronic Paper Book Note ha un telaio realizzato in metallo, col retro in plastica PMMA (Polimetilmetacrilato), secondo una combinazione di colori che vede su un margine l’argento e, nella cornice, il grigio: la maneggevolezza è garantita dal peso di appena 440 grammi, e dallo spessore di soli 5,35 millimetri. Grazie ai materiali scelti, è possibile attaccare di lato, magneticamente, la stilo Dongyun, che supporta 4.096 livelli di pressione, non necessitante di ricarica, abbinabile a 6 diversi pennini inclusi in confezione (ove è contenuta anche una custodia protettiva).

Lo schermo dell’ebook-reader Mi Electronic Paper Book di Xiaomi è un pannello a inchiostro elettronico di tipo EinkGallery3, da 10.3 pollici, con anti-sfarfallio: l’utente, avvalendosi della stilo, grazie al digitalizzatore Wacom, sottostante può prendere appunti sui PDF, e redigere delle note, col software che metterà a disposizione vari modelli per le stesse. Sempre grazie al software, è possibile suddividere lo schermo in due metà, in orizzontale o verticale, ad esempio per la lettura comparativa.

Ad animare l’ebook-reder Mi Electronic Paper Book è un processore con 4 core Cortex-A55 e una frequenza di clock massima a 1.8 GHz: la RAM arriva a 3 GB, mentre lo storage si sospinge sino a 64 GB. A concedere l’autonomia bada una batteria da 3.000 mAh, beneficiata dalla ricarica rapida a 18W, bastevole a energizzare anche il comparto connettività, che può contare sul Wi-Fi a doppia banda.

Il sistema operativo dell’ebook-reader Mi Electronic Paper Book è una versione open di Android 11, con un browser di file, e il supporto a vari formati di file (tra cui doc, epub, txt, xls, ppt, jpg). Non mancano diverse applicazioni pre-installate, come nel caso di WPS Office, WeChat Reading e, per leggere i fumetti, Bilibili Comics: il prezzo al quale è possibile prenotare il prodotto è di 2.499 yuan, pari a pressappoco 340 euro.