Meizu Watch: ufficiale lo smartwatch completo, con 4G, NFC e Snapdragon 4100

Come pronosticato da diversi mesi, il brand cinese Meizu ha deciso di cimentarsi in un segmento, quello degli smartwatch, per lui inedito, presentando il nuovo Meizu Watch (già acquistabile in Cina per 1.499 yuan, pari a pressappoco 162 euro), un wearable ben equipaggiato e completo, chiaramente ispirato nel design agli Apple Watch cupertiniani.

Provvisto di una cassa squadrata in lega di alluminio resistente all’acqua, il Meizu Watch (46 x 38,4 x 1.5~12.97 mm, 34/69grammi) fa a meno della corona laterale del rivale, puntando sulle gesture dell’interfaccia Flyme for Watch (a base Android) attuabili, sotto il vetro rinforzato e leggermente curvo ai bordi (2.5D) Gorilla Glass, sul display AMOLED da 1.78 pollici, risoluto a 368 x 448 pixel, con luminosità, presieduta dal sensore di luce ambientale, che può spingersi a 500 nits massimi.

Grazie al cinturino in gomma, il wearable è ancorato al polso, mettendo a contatto con la pelle i sensori grazie ai quali monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e la qualità del sonno.

In quanto dotato del GPS (Beidou, Glonass), Meizu Watch riesce a monitorare autonomamente 13 attività sportive, mentre al modulo NFC spetta il compito di supportare i pagamenti contactless, ed alla eSIM 4G quello di consentire, mediante speaker e microfono, le telefonate direttamente dal polso: ovviamente, non manca la sincronizzazione delle notifiche, acquisite dagli smartphone, Android o iOS, mediante la connessione senza fili Bluetooth 4.2, portata in dote dal modem che autorizza anche il Wi-Fi n.

Elemento nevralgico del Meizu Watch, in tandem con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, è il processore Qualcomm Snapdragon 4.100, praticamente il top del settore, se si esclude una sua variante ottimizzata per l’Always on: in ambito autonomia, invece, risulta integrata una batteria da 430 mAh, che consente 33 ore di telefonate sotto rete 4G, potendo recuperarne 9 in appena 15 minuti di giacenza sulla base di ricarica, provvista di microUSB Type-C.