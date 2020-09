MEG Aegis Ti5: da MSI il gaming desktop "robot" con GPU Nvidia Ampere

Accennato alla scorsa edizione del CES 2020, dopo un lungo periodo di rielaborazione, a seguito della presentazione delle ultime schede grafiche di Nvidia (le “Ampere”), è diventato finalmente ufficiale, con tanto di timing distributivo (da Ottobre, sul MSI Store), il suggestivo gaming desktop MEG Aegis Ti5 del produttore taiwanese MSI.

Il computer MEG Aegis Ti5, con design “Human Machine Interface” a testa di robot (sebbene più simile, per alcuni, al motore di un fuoribordo), propone la manopola “Gaming Knob” che ruotata, permette di passare da un’impostazione all’altra o, premuta, di avviare un particolare gioco, scegliendo poi il profilo hardware più indicato a supportarlo, con le scelte fatte, e lo stato del PC, visualizzati sulla relativa area visuale. L’interno, grazie alla scheda madre capovolta, permette di creare 4 diversi ambienti, ognuno col proprio flusso d’aria, in modo da massimizzare, anche in ragione della ventola ad elica (propeller fan), la dissipazione del calore per CPU, scheda grafica, alimentatore e regolatore di tensione.

Ciò consente il massimo delle prestazioni al notevole processore Intel Core i9 10900K, un decacore (sino a 5.3 GHz) che, a livello grafico, quale primato sottolineato dall’azienda, può contare sull’appoggio delle nuove GPU dedicate di Nvidia, in forma di RTX 3070 o RTX 3080. Il tutto mentre sono messi a regime memorie RAM DDR4 (sino a 128 GB) e uno storage tripartito con sino a tre SSD M.2 (oltre a due slot da 2.5” e uno da 3.5”).

Corredato delle connettività Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.1, Ethernet (via due RJ45, di cui una da 2.5G), il gaming desktop MEG Aegis Ti5non si fa mancare una corposa dotazione di interfacce I/O: frontalmente, vi è il combo jack da 3.5 mm e tre USB 3.2 (una Type-C) mentre, sul retro, assieme a un’uscita ottico digitale S/PDIF, fanno la loro comparsa cinque jack da 3.5 mm, una Thunderbolt 3, una HDMI 1.4, quattro USB 3.2 (una Type-C), un combo connettore PS/2, e due USB 2.0.

Lato software, il gaming desktop MEG Aegis Ti5 di MSI propone Windows 10 Home, il tool di configurazione Dragon Center e, per minimizzare i rumori ambientali, magari nel mentre si è in multi-player con i propri compagni di team in una partita di videogame, la tecnologia (AI based) MSI Sound Tune.