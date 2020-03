MECHREVO S1: in promo l’ultrabook low cost, con Windows 10, per il gaming

Ormai da tempo i portatili hanno smentito l’assunto secondo il quale il gaming sia appannaggio solo di macchine desktop, grazie a prodotti che, via via, si sono fatti sempre più adeguati al contesto del gaming itinerante e casual. MECHREVO, già attiva nel ramo dell’hardware alto-prestazionale con PC Desktop e set-top-box per la realtà virtuale, è scesa in campo in favore dei gamers anche mediante notebook, tra cui il recentemente promozionato (a 855.60 euro, con uno sconto del 9% sul prezzo abituale, di 942.56 euro) MECHREVO S1.

Contenuto entro cornici estremamente contenute (5.9 mm) su 3 dei 4 lati (cerniera esclusa), tanto che la webcam, da 720p, per selfie e videochiamate, sporge leggermente in alto, nel leggero (1.18 kg) corpo in metallo del MECHREVO S1 è presente un display LCS IPS da 14 pollici, risoluto in FullHD secondo un formato panoramico a 16:9, ideale sia nella lettura dei testi che nella visione di contenuti multimediali. Grazie ad una porta HDMI, inoltre, è possibile connettere uno schermo esterno, per una maggior produttività, o miglior esperienza videoludica, per altro gratificata anche dagli speaker stereo.

L’elaborazione dei dettagli, ed un’operatività senza colli di bottiglia, sotto la tastiera retroilluminata con luce monocromatica, sono garantite dal processore quad-core (da 1.8 a 4 GHz in TurboBoost) i7-8550U, di 8a generazione, a risparmio energetico (15W), e dalla scheda grafica dedicata, una GeForce MX150, con 2 GB di memoria dedicata e 1.405 MHz di banda passante. La RAM, di tipo DDR4, essendo presente un unico slot, per arrivare al massimo di 16 GB, richiede l’avvicendamento del banco di default, pari ad 8 GB: lo storage, di tipo SSD (PCIe) e quindi a stato solido, ammonta a 256 GB.

Ai lati del corpo macchina, il MECHREVO S1, equipaggiato con le connettività senza fili Wi-Fi ac e Bluetooth 4.0, vanta diverse porte, tra cui – oltre all’ingresso per l’alimentazione della batteria, agli ioni di litio, da 4.760 mAh/12.3 V – un jack da 3.5 mm, e tre USB, di cui un una Type-C (a sinistra) e due Type-A 3.1 full size (a destra).

Passando al software, la scelta del brand cinese MECHREVO per il suo gaming notebook S1, allestito nella sola livrea argento, è ricaduta – infine – sull’adozione di Windows 10, senza inclusione di particolari bloatware da parte del costruttore.