Mavinex M01: hub 9 in 1 con lettore schede, HDMI, USB ed Ethernet

Gli hub, le multiprese per computer che consentono di collegare più dispositivi attraverso un unico ingresso del computer, sono diventati estremamente popolari negli ultimi anni. Soprattutto chi usa i computer portatili, spesso si può ritrovare a corto di ingressi e i laptop sono sempre più utilizzati anche per lavoro. Una dei tanti hub in commercio è il Mavinex M01 che con un unico dispositivo supporta fino a 9 ingresso indipendenti.

La confezione di acquisto include l’hub e un manuale di istruzioni. L’ingresso da utilizzare per collegare questo dispositivo è l’USB-C, quindi va bene per qualsiasi laptop e smartphone di nuova concezione.

Mavinex M01: scheda tecnica e prime impressioni

Il Mavinex M01 presenta 3 interfacce USB 3.1, una porta HDMI, una Ethernet da 1 Gbit, un ingresso USB-C come porta dati e un ingresso USB come porta di alimentazione. Infine, troviamo un lettore di schede SD e microSD. La porta di alimentazione USB-C supporta la ricarica veloce fino a 100 Watt, mentre la velocità di trasferimento dati raggiunta dagli ingressi USB e USB-C è di 5 Gbps, collegando però un solo dispositivo alla volta. In alternativa, la velocità di trasferimento dati viene distribuita per il numero di dispositivi connessi.

La risoluzione massima della porta HDMI è 4K a 30 fps. Il dispositivo può leggere SD e microSD dalla dimensione massima di 2 TB (circa 2.000 GB) e anche loro possono vantare una velocità di trasferimento di 5 Gbps. L’hub è interamente realizzato in alluminio e pesa circa 80 grammi.

Il tutto funziona a dovere: è possibile ad esempio collegare lo smartphone ad una rete internet usando la connettività via cavo. È possibile, poi, collegare chiavette USB esterne e simili per vedere film e serie TV. Lo stesso vale per i moderni computer portatili, dotati sempre di almeno un’interfaccia USB-C. Sfruttando la connettività via cavo, la latenza è nulla per il collegamento tramite presa HDMI, ed è possibile sfruttare la fibra 1.000 sui cellulari grazie al cavo Ethernet. Al momento il Mavinex M01 costa 50 euro.