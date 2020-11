MateStation B515: scovato il primo sistema desktop tower di Huawei

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Per l'aspetto magari non ci siamo: più sobrio della grattugia Apple, la MateStation di Huawei eccede nel lato opposto, dell'ordinario. Le specifiche, nell'allestimento base, palesano un buon desktop tower da ufficio che, nella versione da 24 core, dovrebbe essere impressionante: sarà interessante appurare con quali specifiche effettivamente arriverà, ma solo in un secondo momento, sul mercato dell'utenza consumer.