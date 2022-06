Marshall presenta i nuovi speaker Bluetooth "Homeline III"

Ascolta questo articolo

Marshall è un noto marchio dedicato all’audio, nato nel Regno Unito nel 1962, con lo scopo di offrire, tramite appositi amplificatori, un suono robusto ai chitarristi rockeggianti della cittadina di Milton Keynes: mettendo a frutto l’expertise maturato in sei decenni, gli esperti della grande M hanno annunciato la nuova serie di speaker Bluetooth Homeline III.

La nuova generazione degli speaker Homeline, formata dagli Stanmore III , Acton III e Woburn III, non cambia molto nel design rispetto a quella di cui raccoglie il testimone: è sempre presente la scritta Marshall, l’interruttore per l’alimentazione e la manopola di controllo, come sui famosi amplificatori del brand. Sempre all’esterno, sono presenti, anche i pulsanti per gestire gli alti e i bassi, quello per l’associazione Bluetooth e l’ingresso da 3.5 mm. Una piccola ma significativa variazione, però, è comunque presente per l’esterno, che non impiega più adoperato il PVC ma, per il 70%, materiali veganii e plastica di riciclo.

All’interno, in tutti e tre i modelli di Homeline III di Marshall, è presente un tweeter angolato in direzione dell’esterno, in modo da ampliare il soundstage e rendere quasi la sensazione d’un suono che insegua l’utente in giro per la stanza. Un plus di qualità al suono arriva, poi, dalla combinazione tra bilanciamento tonale e controllo dinamico del volume, in modo da assicurare che il suono sia chiaro a qualsiasi livello di volume. Non manca, onde assicurare la più piena libertà di posizionamento, la compensazione della posizione che neutralizza l’effetto che potrebbero avere sul suono eventuali superfici riflettenti vicine.

Nel connettersi con la sorgente musicale, oltre al summenzionato jack da 3.5 mm, i tre nuovi Marshall Homeline III usano il Bluetooth 5.2, che assicura stabilità e lunga portata: via companion app, invece, si può accedere alle impostazioni avanzate, come pure aggiornarne regolarmente il firmware via OTA (over the air), tal che siano sempre presenti le ultime funzioni rilasciate.

Ovviamente, è lecita la domanda sul cosa differenzi i tre modelli di Homeline III. Il Woburn III è lo speaker più massiccio, per dimensioni e peso (7,45 kg): ciò gli consente di dotarsi pure di una HDMI per connettersi alla TV. Provvisto di un’apposita modalità notturna, finalizzata a mantenere intellegibili i dialoghi anche a volume basso per non svegliare vicini o coinquilini, questo dispositivo si avvale di amplificatori di classe D: nello specifico, ne colloca due da 15W sui tweeter, uno da 90W sul woofer, e ancora due da 15 per i medi.

Calando di potenza, lo Stanmore III piazza due amplificatori da 15W sui tweeter e uno da 50 sul woofer. Chiude il fanalino di coda, ovvero l’Acton III che conserva i due amplificatori di classe D da 15W per i tweeter, ma scala a 30 quello destinato al woofer. Per l’acquisto, sul portale MarshallHeadphones, con i pre-ordini partiti ora ma la disponibilità fissata dal 23 Giugno, i prezzi sono di 279 dollari per il modello più piccolo, di 379 per quello intermedio, e di 579 per quello più grande.